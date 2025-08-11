Рейтинг@Mail.ru
Разработчик рассказал об испытаниях лучемета "Посох"
03:01 11.08.2025 (обновлено: 08:40 11.08.2025)
Разработчик рассказал об испытаниях лучемета "Посох"
безопасность
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Обновленная, более мощная лазерная установка (лучемет), создаваемая в рамках проекта "Посох", успешно прошла стендовые испытания, сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным.&quot;Мы собрали новую, более мощную установку, использовав, в частности, новую линзу, и испытали в своей лаборатории. Мы прожгли лазерным лучом листы стали и различные образцы крыльев иностранных беспилотников&quot;, — рассказал собеседник.В итоге, как отметил глава компании, на дистанции в 50 метров удалось прожечь крыло дрона за 0,1 секунды и стальной лист толщиной десять миллиметров, что "в 15 раз быстрее предыдущих испытаний". По его словам, испытания показали, что разработка нового агрегата идет в правильном направлении. "Мы успешно провели стендовые испытания на дистанции 50 метров: повысили мощность, уменьшили размер пятна прожигания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным. Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия", — сказал гендиректор. Он сообщил, что следующим этапом будут испытания лучемета "Посох" на полигоне на большее расстояние. Ранее директор компании-разработчика рассказал РИА Новости о создании лазерного лучемета в рамках проекта "Посох" для защиты от FPV-дронов объектов тыла. Приоритетная цель поражения — украинский дрон "Лютый", который нужно "сжечь лазером" на дистанции 1,5 тысячи метров, отмечал он. Проведенные позже испытания показали, что лазерная установка с помощью направленного луча поразила двигатель условного вражеского дрона за 0,2 секунды. Демонстрация в присутствии журналистов проводилась на дистанции 500 метров.
2025
Новости
безопасность
Безопасность
Разработчик рассказал об испытаниях лучемета "Посох"

© РИА Новости / Александр Пинчук Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох"
Прототип лазерного антидронового лучемета в рамках проекта Посох - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Александр Пинчук
Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох". Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Обновленная, более мощная лазерная установка (лучемет), создаваемая в рамках проекта "Посох", успешно прошла стендовые испытания, сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным.
"Мы собрали новую, более мощную установку, использовав, в частности, новую линзу, и испытали в своей лаборатории. Мы прожгли лазерным лучом листы стали и различные образцы крыльев иностранных беспилотников", — рассказал собеседник.

В итоге, как отметил глава компании, на дистанции в 50 метров удалось прожечь крыло дрона за 0,1 секунды и стальной лист толщиной десять миллиметров, что "в 15 раз быстрее предыдущих испытаний".
По его словам, испытания показали, что разработка нового агрегата идет в правильном направлении.
"Мы успешно провели стендовые испытания на дистанции 50 метров: повысили мощность, уменьшили размер пятна прожигания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным. Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия", — сказал гендиректор.
Он сообщил, что следующим этапом будут испытания лучемета "Посох" на полигоне на большее расстояние.
Ранее директор компании-разработчика рассказал РИА Новости о создании лазерного лучемета в рамках проекта "Посох" для защиты от FPV-дронов объектов тыла. Приоритетная цель поражения — украинский дрон "Лютый", который нужно "сжечь лазером" на дистанции 1,5 тысячи метров, отмечал он.
Проведенные позже испытания показали, что лазерная установка с помощью направленного луча поразила двигатель условного вражеского дрона за 0,2 секунды. Демонстрация в присутствии журналистов проводилась на дистанции 500 метров.
Безопасность
 
 
