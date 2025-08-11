https://ria.ru/20250811/luchemet-2034491624.html
Разработчик рассказал об испытаниях лучемета "Посох"
Разработчик рассказал об испытаниях лучемета "Посох" - РИА Новости, 11.08.2025
Разработчик рассказал об испытаниях лучемета "Посох"
Обновленная, более мощная лазерная установка (лучемет), создаваемая в рамках проекта "Посох", успешно прошла стендовые испытания, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T03:01:00+03:00
2025-08-11T03:01:00+03:00
2025-08-11T08:40:00+03:00
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026875910_0:269:960:809_1920x0_80_0_0_d3b39ca75379e0d6043f2bc731f36bbc.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Обновленная, более мощная лазерная установка (лучемет), создаваемая в рамках проекта "Посох", успешно прошла стендовые испытания, сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным."Мы собрали новую, более мощную установку, использовав, в частности, новую линзу, и испытали в своей лаборатории. Мы прожгли лазерным лучом листы стали и различные образцы крыльев иностранных беспилотников", — рассказал собеседник.В итоге, как отметил глава компании, на дистанции в 50 метров удалось прожечь крыло дрона за 0,1 секунды и стальной лист толщиной десять миллиметров, что "в 15 раз быстрее предыдущих испытаний". По его словам, испытания показали, что разработка нового агрегата идет в правильном направлении. "Мы успешно провели стендовые испытания на дистанции 50 метров: повысили мощность, уменьшили размер пятна прожигания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным. Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия", — сказал гендиректор. Он сообщил, что следующим этапом будут испытания лучемета "Посох" на полигоне на большее расстояние. Ранее директор компании-разработчика рассказал РИА Новости о создании лазерного лучемета в рамках проекта "Посох" для защиты от FPV-дронов объектов тыла. Приоритетная цель поражения — украинский дрон "Лютый", который нужно "сжечь лазером" на дистанции 1,5 тысячи метров, отмечал он. Проведенные позже испытания показали, что лазерная установка с помощью направленного луча поразила двигатель условного вражеского дрона за 0,2 секунды. Демонстрация в присутствии журналистов проводилась на дистанции 500 метров.
https://ria.ru/20250318/svo-2005796564.html
https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1998990794.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026875910_0:179:960:899_1920x0_80_0_0_578372ae7457be3b0ec8b92e71b0d707.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Разработчик рассказал об испытаниях лучемета "Посох"
Обновленный лучемет "Посох" прожег сталь толщиной в сантиметр в 15 раз быстрее
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Обновленная, более мощная лазерная установка (лучемет), создаваемая в рамках проекта "Посох", успешно прошла стендовые испытания, сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным.
«
"Мы собрали новую, более мощную установку, использовав, в частности, новую линзу, и испытали в своей лаборатории. Мы прожгли лазерным лучом листы стали и различные образцы крыльев иностранных беспилотников", — рассказал собеседник.
В итоге, как отметил глава компании, на дистанции в 50 метров удалось прожечь крыло дрона за 0,1 секунды и стальной лист толщиной десять миллиметров, что "в 15 раз быстрее предыдущих испытаний".
По его словам, испытания показали, что разработка нового агрегата идет в правильном направлении.
"Мы успешно провели стендовые испытания на дистанции 50 метров: повысили мощность, уменьшили размер пятна прожигания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным. Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия", — сказал гендиректор.
Он сообщил, что следующим этапом будут испытания лучемета "Посох" на полигоне на большее расстояние.
Ранее директор компании-разработчика рассказал РИА Новости о создании лазерного лучемета в рамках проекта "Посох" для защиты от FPV-дронов объектов тыла. Приоритетная цель поражения — украинский дрон "Лютый", который нужно "сжечь лазером" на дистанции 1,5 тысячи метров, отмечал он.
Проведенные позже испытания показали, что лазерная установка с помощью направленного луча поразила двигатель условного вражеского дрона за 0,2 секунды. Демонстрация в присутствии журналистов проводилась на дистанции 500 метров.