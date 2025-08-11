https://ria.ru/20250811/ljubertsy-2034563406.html
В Люберцах поймали быка, бегавшего по улицам
2025-08-11T12:49:00+03:00
2025-08-11T12:49:00+03:00
2025-08-11T15:14:00+03:00
происшествия
люберцы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034536190_0:143:619:491_1920x0_80_0_0_6acf4eebf3feb497c80bb88be284a963.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бегавшего несколько часов по улицам в центре подмосковных Люберец огромного быка поймали, хозяин увез его домой на грузовой автомашине, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Бесхозного быка заметили возле дома 12 на улице Побратимов – огромное животное зашло на газон и начало есть траву. Затем он помчался дальше. В его поимке участвовали специалисты соответствующих служб и сам хозяин. На крайний случай рассматривался сценарий усыпления быка. "Поймали, хозяин на грузовой машине увез его домой", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что усыпление быка не понадобилось.В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали РИА Новости, что бык, по информации очевидцев, оказался на улице, выскочив из перевозившего его транспорта.
люберцы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034536190_0:85:619:549_1920x0_80_0_0_680cc14b5558f0b96a565fe8267d8928.jpg
происшествия, люберцы
