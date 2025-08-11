Рейтинг@Mail.ru
Россиянина, спрыгнувшего с поезда в Литве, задержали в другой стране
14:58 11.08.2025
Россиянина, спрыгнувшего с поезда в Литве, задержали в другой стране
в мире
литва
калининград
россия
ржд
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россиянин, спрыгнувший в июне на территории Литвы с транзитного поезда в Калининград, был задержан в третьей стране, заявила литовский генпрокурор Нида Грунскене. "У меня есть только предварительная информация о том, что он был задержан, но в другой стране. Пока я не могу комментировать подробнее", - приводит слова Грунскене агентство ELTA. Полиция Литвы 17 июня сообщила, что разыскивает гражданина России 2004 года рождения, который якобы спрыгнул с поезда Адлер-Калининград, следующего транзитом через Литву, недалеко от погранпункта Кибартай. За 25 минут до прибытия поезда на станцию Кибартай проводник заметил открытую дверь поезда, через которую мог выпрыгнуть человек, которого не оказалось в поезде на момент проверки документов на погранпункте. Представитель погранслужбы Гедрюс Мишутис заявлял, что пропавший пассажир въехал в Литву по упрощенному транзитному документу, его поездка была "полностью законной". Поисками пропавшего пассажира занимались местные подразделения полиции, а также погранслужба с привлечением вертолетов. Пассажирские поезда российского холдинга РЖД с марта 2020 года ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны. Однако в расписании были предусмотрены технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на пограничных железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай", которые пассажиры все равно использовали для посадки и высадки. Правительство Литвы с 1 марта 2024 года запретило посадку и высадку пассажиров на этих станциях.
литва
калининград
россия
в мире, литва, калининград, россия, ржд
В мире, Литва, Калининград, Россия, РЖД
Литовская полиция
© Flickr / moacirpdsp
Литовская полиция. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россиянин, спрыгнувший в июне на территории Литвы с транзитного поезда в Калининград, был задержан в третьей стране, заявила литовский генпрокурор Нида Грунскене.
"У меня есть только предварительная информация о том, что он был задержан, но в другой стране. Пока я не могу комментировать подробнее", - приводит слова Грунскене агентство ELTA.
Полиция Литвы 17 июня сообщила, что разыскивает гражданина России 2004 года рождения, который якобы спрыгнул с поезда Адлер-Калининград, следующего транзитом через Литву, недалеко от погранпункта Кибартай. За 25 минут до прибытия поезда на станцию Кибартай проводник заметил открытую дверь поезда, через которую мог выпрыгнуть человек, которого не оказалось в поезде на момент проверки документов на погранпункте.
Представитель погранслужбы Гедрюс Мишутис заявлял, что пропавший пассажир въехал в Литву по упрощенному транзитному документу, его поездка была "полностью законной". Поисками пропавшего пассажира занимались местные подразделения полиции, а также погранслужба с привлечением вертолетов.
Пассажирские поезда российского холдинга РЖД с марта 2020 года ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны. Однако в расписании были предусмотрены технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на пограничных железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай", которые пассажиры все равно использовали для посадки и высадки. Правительство Литвы с 1 марта 2024 года запретило посадку и высадку пассажиров на этих станциях.
