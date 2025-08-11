https://ria.ru/20250811/kvartira-2034540536.html
На Камчатке двухлетний ребенок случайно закрылся в квартире
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России оперативно помогли жительнице Елизово, чей двухлетний сын случайно закрылся в квартире, сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю. "Всё произошло 11 августа в городе Елизово. Мама двухлетнего мальчика вышла буквально на несколько минут, но малыш всё-таки успел закрыть дверь изнутри", — говорится в сообщении ведомства. По информации МЧС, квартира находилась на втором этаже. Спасатели выбрали наиболее безопасный способ проникновения — через балкон. Окно было вскрыто с соблюдением всех мер предосторожности. "Ребёнок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался", — подчеркнули в МЧС. Это уже второй подобный случай в Елизово за последний месяц. В июле спасатели аналогичным образом помогли попасть в квартиру, где находился трехлетний ребенок.
