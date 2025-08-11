Рейтинг@Mail.ru
На Кузбассе спасли пациентку, сердце которой остановилось на 15 минут
Хорошие новости
 
05:34 11.08.2025
На Кузбассе спасли пациентку, сердце которой остановилось на 15 минут
Врачи в Кузбассе спасли пациентку, у которой остановка сердца длилась 15 минут, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.
КЕМЕРОВО, 11 авг – РИА Новости. Врачи в Кузбассе спасли пациентку, у которой остановка сердца длилась 15 минут, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.
"Врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли пациентку в состоянии клинической смерти, вызванной тромбоэмболией легочной артерии и обструктивным шоком. Остановка сердца длилась 15 минут", – написал Тарасов в своем Telegram-канале.
Министр здравоохранения региона уточнил, что поздним вечером женщине внезапно стало плохо – появилась одышка, обморок, снизилось артериальное давление. Подоспевшая бригада скорой помощи обследовала пациентку и выявила нарушение сердечной проводимости и перегрузку правых отделов сердца. К моменту приезда в больницу для нее уже подготовили противошоковую палату.
"Врачи реанимировали женщину непрямым массажем сердца, подключили к аппарату ИВЛ. После необходимых обследований и подтверждения диагноза выполнили тромболизис – растворили тромб специальным препаратом. Сейчас кровоток восстановился, стабилизировались показатели гемодинамики, ритма и сатурации. Признаков неврологического дефицита после длительной остановки сердца нет — это большая удача. Пациентка чувствует себя лучше, проходит лечение в отделении неотложной кардиологии. Скоро отправится домой, где маму ждут трое детей", – добавил Тарасов.
