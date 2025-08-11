https://ria.ru/20250811/kuzbass-2034498368.html
На Кузбассе спасли пациентку, сердце которой остановилось на 15 минут
На Кузбассе спасли пациентку, сердце которой остановилось на 15 минут - РИА Новости, 11.08.2025
На Кузбассе спасли пациентку, сердце которой остановилось на 15 минут
Врачи в Кузбассе спасли пациентку, у которой остановка сердца длилась 15 минут, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T05:34:00+03:00
2025-08-11T05:34:00+03:00
2025-08-11T05:34:00+03:00
хорошие новости
здоровье - общество
андрей тарасов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg
КЕМЕРОВО, 11 авг – РИА Новости. Врачи в Кузбассе спасли пациентку, у которой остановка сердца длилась 15 минут, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов. "Врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли пациентку в состоянии клинической смерти, вызванной тромбоэмболией легочной артерии и обструктивным шоком. Остановка сердца длилась 15 минут", – написал Тарасов в своем Telegram-канале. Министр здравоохранения региона уточнил, что поздним вечером женщине внезапно стало плохо – появилась одышка, обморок, снизилось артериальное давление. Подоспевшая бригада скорой помощи обследовала пациентку и выявила нарушение сердечной проводимости и перегрузку правых отделов сердца. К моменту приезда в больницу для нее уже подготовили противошоковую палату. "Врачи реанимировали женщину непрямым массажем сердца, подключили к аппарату ИВЛ. После необходимых обследований и подтверждения диагноза выполнили тромболизис – растворили тромб специальным препаратом. Сейчас кровоток восстановился, стабилизировались показатели гемодинамики, ритма и сатурации. Признаков неврологического дефицита после длительной остановки сердца нет — это большая удача. Пациентка чувствует себя лучше, проходит лечение в отделении неотложной кардиологии. Скоро отправится домой, где маму ждут трое детей", – добавил Тарасов.
https://ria.ru/20250804/moskva-2033175174.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_028df537e09ea536b8c88319d4263967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, андрей тарасов
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Андрей Тарасов
На Кузбассе спасли пациентку, сердце которой остановилось на 15 минут
Кузбасские врачи спасли пациентку, сердце которой остановилось на 15 минут
КЕМЕРОВО, 11 авг – РИА Новости. Врачи в Кузбассе спасли пациентку, у которой остановка сердца длилась 15 минут, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.
"Врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли пациентку в состоянии клинической смерти, вызванной тромбоэмболией легочной артерии и обструктивным шоком. Остановка сердца длилась 15 минут", – написал Тарасов
в своем Telegram-канале
.
Министр здравоохранения региона уточнил, что поздним вечером женщине внезапно стало плохо – появилась одышка, обморок, снизилось артериальное давление. Подоспевшая бригада скорой помощи обследовала пациентку и выявила нарушение сердечной проводимости и перегрузку правых отделов сердца. К моменту приезда в больницу для нее уже подготовили противошоковую палату.
"Врачи реанимировали женщину непрямым массажем сердца, подключили к аппарату ИВЛ. После необходимых обследований и подтверждения диагноза выполнили тромболизис – растворили тромб специальным препаратом. Сейчас кровоток восстановился, стабилизировались показатели гемодинамики, ритма и сатурации. Признаков неврологического дефицита после длительной остановки сердца нет — это большая удача. Пациентка чувствует себя лучше, проходит лечение в отделении неотложной кардиологии. Скоро отправится домой, где маму ждут трое детей", – добавил Тарасов.