В Курске в Знаменской роще нашли останки 132 убитых и замученных немцами - РИА Новости, 11.08.2025
20:52 11.08.2025
В Курске в Знаменской роще нашли останки 132 убитых и замученных немцами
В Курске в Знаменской роще нашли останки 132 убитых и замученных немцами - РИА Новости, 11.08.2025
В Курске в Знаменской роще нашли останки 132 убитых и замученных немцами
Останки 132 убитых и замученных немцами в годы оккупации мирных жителей найдены за период очередной "Вахты памяти" в Знаменской роще в Курске, 46 из них – это... РИА Новости, 11.08.2025
КУРСК, 11 авг – РИА Новости. Останки 132 убитых и замученных немцами в годы оккупации мирных жителей найдены за период очередной "Вахты памяти" в Знаменской роще в Курске, 46 из них – это маленькие дети, рассказал РИА Новости председатель совета центра "Поиск" Игорь Цуканов. Очередной этап всероссийской акции "Вахта памяти" под названием "Без срока давности" завершился в Курске. "Всего за эту вахту найдены останки 132 человек, среди них пять – это беременные женщины, 46 – маленькие дети", – сказал Цуканов, добавив, что всего за годы работы в Знаменской роще Курска подняты останки более 3 тысяч человек. По словам участников поисковых работ, в годы оккупации Курской области немецкими захватчиками в 1941-1943 годах зачастую мирных жителей вывозили и погребали на участке, где сейчас располагается роща. "Убивались, часть мертвыми привозились, и закапывались на этой территории. Послойно тут 30 человек, по 40 человек... В основном, женщины, дети и старики... Спиленные черепа, спиленные руки, спиленные ноги, грудины, фаланги. В прошлом году... яма была – младенцы до года, много, и вбиты гвозди в черепа, "сотки" прям... Мы думаем, что были какие-то медицинские эксперименты... Здесь еще очень много беременных... Там яма была – один взрослый и шесть детей до года... Очень редко патроны, очень редко пулевые ранения встречаются... живыми закапывали... Сначала кидались дети, скорее всего, живьем, потом они закидывались мертвыми взрослыми. Здесь были ямы, видно, что женщина обнимает ребенка, как закрывает собой", - рассказала РИА Новости на месте раскопок замруководителя поискового отряда "Курская земля" Анна Поварова. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что объединенный мемориал памяти жертв нацизма XX и XXI веков создадут в Курске, на его территории будут захоронены останки как мирных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны, так и жертв современного нацизма. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Хинштейн уточнял, что в Знаменской роще за последние десятилетия поисковики подняли несколько тысяч останков времён Великой Отечественной войны.
В Курске в Знаменской роще нашли останки 132 убитых и замученных немцами

В Знаменской роще в Курске нашли останки 132 человек, среди них 46 детей

КУРСК, 11 авг – РИА Новости. Останки 132 убитых и замученных немцами в годы оккупации мирных жителей найдены за период очередной "Вахты памяти" в Знаменской роще в Курске, 46 из них – это маленькие дети, рассказал РИА Новости председатель совета центра "Поиск" Игорь Цуканов.
Очередной этап всероссийской акции "Вахта памяти" под названием "Без срока давности" завершился в Курске.
"Всего за эту вахту найдены останки 132 человек, среди них пять – это беременные женщины, 46 – маленькие дети", – сказал Цуканов, добавив, что всего за годы работы в Знаменской роще Курска подняты останки более 3 тысяч человек.
По словам участников поисковых работ, в годы оккупации Курской области немецкими захватчиками в 1941-1943 годах зачастую мирных жителей вывозили и погребали на участке, где сейчас располагается роща.
"Убивались, часть мертвыми привозились, и закапывались на этой территории. Послойно тут 30 человек, по 40 человек... В основном, женщины, дети и старики... Спиленные черепа, спиленные руки, спиленные ноги, грудины, фаланги. В прошлом году... яма была – младенцы до года, много, и вбиты гвозди в черепа, "сотки" прям... Мы думаем, что были какие-то медицинские эксперименты... Здесь еще очень много беременных... Там яма была – один взрослый и шесть детей до года... Очень редко патроны, очень редко пулевые ранения встречаются... живыми закапывали... Сначала кидались дети, скорее всего, живьем, потом они закидывались мертвыми взрослыми. Здесь были ямы, видно, что женщина обнимает ребенка, как закрывает собой", - рассказала РИА Новости на месте раскопок замруководителя поискового отряда "Курская земля" Анна Поварова.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что объединенный мемориал памяти жертв нацизма XX и XXI веков создадут в Курске, на его территории будут захоронены останки как мирных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны, так и жертв современного нацизма. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Хинштейн уточнял, что в Знаменской роще за последние десятилетия поисковики подняли несколько тысяч останков времён Великой Отечественной войны.
