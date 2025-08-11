https://ria.ru/20250811/krokus-2034494896.html
Между фигурантами теракта в "Крокусе" установили финансовую связь
Между фигурантами теракта в "Крокусе" установили финансовую связь - РИА Новости, 11.08.2025
Между фигурантами теракта в "Крокусе" установили финансовую связь
Финансовая взаимосвязь между исполнителями террористического акта в "Крокусе", организаторами и руководителями террористической организации, установлена,... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11
2025-08-11T04:08:00+03:00
2025-08-11T04:08:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости Финансовая взаимосвязь между исполнителями террористического акта в "Крокусе", организаторами и руководителями террористической организации, установлена, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Указанные данные подтверждают их финансовую взаимосвязь между собой и финансовую связь с организаторами и руководителями террористической организации", - сказано в материалах. Так, в частности, пятеро фигурантов предоставили организаторам теракта доступ к своим банковским счетам, а также сами переводили и передавали денежные средства и реквизиты банковских счетов, участвующих в транзакциях, иным участникам террористической организации для беспрерывного и эффективного её функционирования в целях совершения террористических актов и иных тяжких и особо тяжких преступлений. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
