https://ria.ru/20250811/krokus-2034492786.html

Напавших на "Крокус" задержали по горячим следам

Напавших на "Крокус" задержали по горячим следам - РИА Новости, 11.08.2025

Напавших на "Крокус" задержали по горячим следам

Напавших на "Крокус сити холл" террористов удалось задержать по горячим следам после изучения правоохранителями записей с камер с места происшествия, пока до... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T03:21:00+03:00

2025-08-11T03:21:00+03:00

2025-08-11T03:21:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967038532_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_45c8a194f4521c60d4ac39f245733258.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Напавших на "Крокус сити холл" террористов удалось задержать по горячим следам после изучения правоохранителями записей с камер с места происшествия, пока до серверной не добрался огонь, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Была дана команда... срочно проследовать в серверную для просмотра видеозаписей с целью установления путей отхода преступников, пока в данном помещении не появился огонь. В ходе просмотра видеозаписей по горячим следам были установлены лица, совершившие данное преступление, и номер автомашины, на которой они скрылись (белый автомобиль марки "Рено" с черной крышей с государственными регистрационными знаками Тверской области), что в дальнейшем позволило установить маршрут следования преступников и путь их отхода", - говорится в материалах дела. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250809/krokus-2034299800.html

https://ria.ru/20250806/psevdonimy-2033605442.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красногорск, крокус сити холл