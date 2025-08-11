Рейтинг@Mail.ru
Напавших на "Крокус" задержали по горячим следам - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/krokus-2034492786.html
Напавших на "Крокус" задержали по горячим следам
Напавших на "Крокус" задержали по горячим следам - РИА Новости, 11.08.2025
Напавших на "Крокус" задержали по горячим следам
Напавших на "Крокус сити холл" террористов удалось задержать по горячим следам после изучения правоохранителями записей с камер с места происшествия, пока до... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T03:21:00+03:00
2025-08-11T03:21:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967038532_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_45c8a194f4521c60d4ac39f245733258.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Напавших на "Крокус сити холл" террористов удалось задержать по горячим следам после изучения правоохранителями записей с камер с места происшествия, пока до серверной не добрался огонь, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Была дана команда... срочно проследовать в серверную для просмотра видеозаписей с целью установления путей отхода преступников, пока в данном помещении не появился огонь. В ходе просмотра видеозаписей по горячим следам были установлены лица, совершившие данное преступление, и номер автомашины, на которой они скрылись (белый автомобиль марки "Рено" с черной крышей с государственными регистрационными знаками Тверской области), что в дальнейшем позволило установить маршрут следования преступников и путь их отхода", - говорится в материалах дела. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250809/krokus-2034299800.html
https://ria.ru/20250806/psevdonimy-2033605442.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967038532_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_aedd7f398904a57ceb9a0631c676613a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, крокус сити холл
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Напавших на "Крокус" задержали по горячим следам

Напавших на "Крокус сити холл" задержали по горячим следам после изучения камер

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПродление ареста обвиняемым по делу о нападении на "Крокус сити холл"
Продление ареста обвиняемым по делу о нападении на Крокус сити холл - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Продление ареста обвиняемым по делу о нападении на "Крокус сити холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Напавших на "Крокус сити холл" террористов удалось задержать по горячим следам после изучения правоохранителями записей с камер с места происшествия, пока до серверной не добрался огонь, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Была дана команда... срочно проследовать в серверную для просмотра видеозаписей с целью установления путей отхода преступников, пока в данном помещении не появился огонь. В ходе просмотра видеозаписей по горячим следам были установлены лица, совершившие данное преступление, и номер автомашины, на которой они скрылись (белый автомобиль марки "Рено" с черной крышей с государственными регистрационными знаками Тверской области), что в дальнейшем позволило установить маршрут следования преступников и путь их отхода", - говорится в материалах дела.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Соучастник по делу о теракте в "Крокусе" работал упаковщиком
9 августа, 09:40
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Установлены псевдонимы фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
6 августа, 07:19
 
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала