"Не пощадил даже младенца". В чем еще признался "гусевский мясник" Юферев
Юферев показывает, как убивал санитарку
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Калининграде к очередному сроку приговорили 53-летнего Игоря Юферева за убийство и изнасилование в начале 1990-х. Причем сам преступник уже больше 20 лет находится за решеткой. О том, на кого он охотился и как избежал смертной казни, — в материале РИА Новости.
Кровавая серия
В конце ноября 1992-го на окраине города Гусев Калининградской области в реке обнаружили тело 46-летней санитарки местной больницы, пропавшей накануне по дороге с работы. Оперативники сразу поняли: ее задушили. Судебно-медицинская экспертиза это подтвердила. Также установили, что перед убийством жертву изнасиловали.
По горячим следам задержать никого не удалось. Через месяц — еще одно такое же убийство. Оперативники поняли: скорее всего, это маньяк. Проверка ранее судимых за аналогичные преступления не дала никаких результатов. Вскоре расследование приостановили. Виновного нашли лишь спустя 33 года — в колонии особого режима.
Юферев спрятал тело в реке
Утром 15 июля 1996-го, после празднования Дня города, один из жителей Гусева, вернувшись домой с ночной смены, увидел страшную картину: бездыханные тела 38-летней жены и 15-летней старшей дочери. Младшая, десятилетняя, была жива, но находилась в шоковом состоянии.
Криминалисты установили, что мать с дочерью изнасиловали и задушили галстуком. На шее выжившей девочки тоже остались следы удушенья. Видимо, она потеряла сознание, и преступник решил, что жертва уже мертва. Пострадавшая помогла составить фоторобот подозреваемого, однако его так и не задержали.
Чистосердечное признание
В мае 1997-го жертвами маньяка стала семья Богдановых: мать, отец, четырехлетняя девочка и пятимесячный младенец. На этот раз всех зарезали ножом, причем на телах были десятки ран.
Преступление вызвало широкий общественный резонанс. На его раскрытие бросили самых опытных сотрудников МВД и прокуратуры, местные власти пообещали денежное вознаграждение за любую достоверную информацию об убийце.
Богдановы были вполне благополучной семьей, на учетах нигде не состояли, проблем с законом не имели. Отрабатывая круг их знакомых, силовики вышли на некоего Игоря Юферева — тот дружил с главой семейства и часто бывал у них дома.
Место убийства санитарки
Милиционеры навестили Юферева, однако его мать сообщила, что сын недавно уехал в деревню. Якобы помочь бабушке по огороду. Через несколько дней тот сам явился в отдел. Рассказал, что во время очередной пьяной посиделки стал приставать к жене Богданова, когда тот ушел спать. Получив отказ, утратил контроль над собой и схватился за нож.
Юферев также признался еще в двух убийствах и изнасилованиях. Первое — то самое в 1992-м, в Гусеве, когда жертвой стала санитарка, второе — в соседнем поселке Липово год спустя. Затем от первого открестился, а собрать убедительную доказательную базу у сотрудников прокуратуры тогда не получилось, поэтому преступление считалось нераскрытым.
Спасительный мораторий
За пять доказанных убийств и несколько изнасилований в начале 1998-го Юферева приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, замененной из-за моратория на пожизненное лишение свободы. "Гусевского мясника" отправили в соликамскую колонию особого режима "Белый лебедь".
Почти через четверть века расследование возобновили уже в СКР. После череды допросов Юферев сознался в двойном убийстве и изнасиловании, а также покушении на убийство ребенка после празднования Дня города в 1996-м. В феврале прошлого года маньяка вновь судили и приговорили к 17 годам колонии.
Изнасилование и убийство санитарки Юферев продолжал отрицать, но в июне этого года сознался и в нем. "В конце концов он рассказал об обстоятельствах преступления и в ходе проверки показаний на месте сообщил детали, которые не могли быть известны непричастному к убийству человеку", — сообщили в СУ СКР по Калининградской области.
На следственном эксперименте "мясник" хладнокровно продемонстрировал, как убивал женщину и избавлялся от тела. "Я повалил ее на спину и нанес два-три удара по лицу, — объяснял он. — Она начала дергаться, поэтому пришлось придушить ее руками. Затем, чтобы скрыть преступление, труп столкнул в реку и там оставил".
Юферев (слева) показывает место убийства
Маньяк получил еще один пожизненный срок. Однако не исключено, что на счету "гусевского мясника" есть и другие нераскрытые преступления.