https://ria.ru/20250811/kostroma-2034626812.html

В Костроме арестовали мошенницу, выдававшую себя за военного юриста

В Костроме арестовали мошенницу, выдававшую себя за военного юриста - РИА Новости, 11.08.2025

В Костроме арестовали мошенницу, выдававшую себя за военного юриста

Свердловский районный суд Костромы назначил меру пресечения в виде заключения под стражу мошеннице, которая под видом военного юриста обманула нескольких... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T16:49:00+03:00

2025-08-11T16:49:00+03:00

2025-08-11T16:49:00+03:00

происшествия

кострома

костромской областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Свердловский районный суд Костромы назначил меру пресечения в виде заключения под стражу мошеннице, которая под видом военного юриста обманула нескольких участников СВО на 1,7 миллиона рублей. Восьмого августа МВД сообщило о задержании женщины 1983 года рождения, которая под предлогом оказания юридической помощи получала от участников СВО деньги в качестве оплаты предстоящих услуг и в дальнейшем фактически никакую помощь клиентам не оказывала. Женщина выдавала себя за военного юриста и при встрече с потенциальными жертвами надевала военную форму со знаками отличия, демонстрировала поддельные удостоверения и дипломы о своём образовании. С потерпевшими аферистка встречалась в арендованном офисе на Комсомольской улице в Костроме, оборудованном табличкой с надписью "Военный юрист". "Свердловский районный суд города Костромы рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемой в пяти эпизодах мошенничества женщине, которая, по версии следствия, назвавшись "военным юристом", под предлогом оказания юридической помощи семьям военнослужащих… похитила у потерпевших денежные средства в общей сумме более 1 миллиона 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении Костромского областного суда.В суде уточнили, что подозреваемая воспользовалась стрессовым состоянием семей военнослужащих и злоупотребила их доверием.

https://ria.ru/20240808/pokhischenie-1964958591.html

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кострома, костромской областной суд