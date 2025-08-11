Рейтинг@Mail.ru
В Костроме арестовали мошенницу, выдававшую себя за военного юриста - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/kostroma-2034626812.html
В Костроме арестовали мошенницу, выдававшую себя за военного юриста
В Костроме арестовали мошенницу, выдававшую себя за военного юриста - РИА Новости, 11.08.2025
В Костроме арестовали мошенницу, выдававшую себя за военного юриста
Свердловский районный суд Костромы назначил меру пресечения в виде заключения под стражу мошеннице, которая под видом военного юриста обманула нескольких... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T16:49:00+03:00
2025-08-11T16:49:00+03:00
происшествия
кострома
костромской областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Свердловский районный суд Костромы назначил меру пресечения в виде заключения под стражу мошеннице, которая под видом военного юриста обманула нескольких участников СВО на 1,7 миллиона рублей. Восьмого августа МВД сообщило о задержании женщины 1983 года рождения, которая под предлогом оказания юридической помощи получала от участников СВО деньги в качестве оплаты предстоящих услуг и в дальнейшем фактически никакую помощь клиентам не оказывала. Женщина выдавала себя за военного юриста и при встрече с потенциальными жертвами надевала военную форму со знаками отличия, демонстрировала поддельные удостоверения и дипломы о своём образовании. С потерпевшими аферистка встречалась в арендованном офисе на Комсомольской улице в Костроме, оборудованном табличкой с надписью "Военный юрист". &quot;Свердловский районный суд города Костромы рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемой в пяти эпизодах мошенничества женщине, которая, по версии следствия, назвавшись &quot;военным юристом&quot;, под предлогом оказания юридической помощи семьям военнослужащих… похитила у потерпевших денежные средства в общей сумме более 1 миллиона 700 тысяч рублей&quot;, - говорится в сообщении Костромского областного суда.В суде уточнили, что подозреваемая воспользовалась стрессовым состоянием семей военнослужащих и злоупотребила их доверием.
https://ria.ru/20240808/pokhischenie-1964958591.html
кострома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_fa0610989f0d4f3abc971411852c2ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кострома, костромской областной суд
Происшествия, Кострома, Костромской областной суд
В Костроме арестовали мошенницу, выдававшую себя за военного юриста

В Костроме арестовали женщину, обманувшую участников СВО на 1,7 миллиона рублей

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Свердловский районный суд Костромы назначил меру пресечения в виде заключения под стражу мошеннице, которая под видом военного юриста обманула нескольких участников СВО на 1,7 миллиона рублей.
Восьмого августа МВД сообщило о задержании женщины 1983 года рождения, которая под предлогом оказания юридической помощи получала от участников СВО деньги в качестве оплаты предстоящих услуг и в дальнейшем фактически никакую помощь клиентам не оказывала. Женщина выдавала себя за военного юриста и при встрече с потенциальными жертвами надевала военную форму со знаками отличия, демонстрировала поддельные удостоверения и дипломы о своём образовании. С потерпевшими аферистка встречалась в арендованном офисе на Комсомольской улице в Костроме, оборудованном табличкой с надписью "Военный юрист".
«

"Свердловский районный суд города Костромы рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемой в пяти эпизодах мошенничества женщине, которая, по версии следствия, назвавшись "военным юристом", под предлогом оказания юридической помощи семьям военнослужащих… похитила у потерпевших денежные средства в общей сумме более 1 миллиона 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении Костромского областного суда.

В суде уточнили, что подозреваемая воспользовалась стрессовым состоянием семей военнослужащих и злоупотребила их доверием.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Мужчину, похищавшего квадрокоптеры под видом военного, задержали
8 августа 2024, 16:03
 
ПроисшествияКостромаКостромской областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала