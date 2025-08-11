В Костроме арестовали мошенницу, выдававшую себя за военного юриста
В Костроме арестовали женщину, обманувшую участников СВО на 1,7 миллиона рублей
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Свердловский районный суд Костромы назначил меру пресечения в виде заключения под стражу мошеннице, которая под видом военного юриста обманула нескольких участников СВО на 1,7 миллиона рублей.
Восьмого августа МВД сообщило о задержании женщины 1983 года рождения, которая под предлогом оказания юридической помощи получала от участников СВО деньги в качестве оплаты предстоящих услуг и в дальнейшем фактически никакую помощь клиентам не оказывала. Женщина выдавала себя за военного юриста и при встрече с потенциальными жертвами надевала военную форму со знаками отличия, демонстрировала поддельные удостоверения и дипломы о своём образовании. С потерпевшими аферистка встречалась в арендованном офисе на Комсомольской улице в Костроме, оборудованном табличкой с надписью "Военный юрист".
"Свердловский районный суд города Костромы рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемой в пяти эпизодах мошенничества женщине, которая, по версии следствия, назвавшись "военным юристом", под предлогом оказания юридической помощи семьям военнослужащих… похитила у потерпевших денежные средства в общей сумме более 1 миллиона 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении Костромского областного суда.
В суде уточнили, что подозреваемая воспользовалась стрессовым состоянием семей военнослужащих и злоупотребила их доверием.
