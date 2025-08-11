https://ria.ru/20250811/korabli-2034681506.html

В Южно-Китайском море столкнулись два китайских военных корабля

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Два китайских военных корабля столкнулись во время преследования филиппинского судна недалеко от острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, сообщает Manila Bulletin.Катер Береговой охраны КНР преследовал филиппинское судно, используя при этом водометную пушку. Во время погони он неожиданно столкнулся с более крупным военным кораблем Народно-освободительной армии Китая с бортовым номером 164. В корпусе военного судна образовалась дыра, а у катера деформировалась носовая часть. Несмотря на повреждения, корабль с номером 164 продолжил преследование."Береговая охрана Китая должна прекратить опасные маневры против нашей филиппинской Береговой охраны и других морских судов. Такая тактика не только подвергает опасности наш морской персонал и рыбаков, она также приводит к ненужной эскалации напряженности. Из таких действий не выйдет ничего хорошего, кроме пустой демонстрации превосходства в материально-техническом обеспечении", — заявил временный председатель сената Филиппин Джинггой Эстрада.Ранее в понедельник официальный представитель Береговой охраны КНР Гань Юй заявил, что китайская сторона совершила необходимые действия для вытеснения филиппинских судов, включая сопровождение, блокирование и контроль.В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон. Корабли Береговой охраны КНР неоднократно использовали водометные пушки, чтобы отогнать корабли Береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности некоторых островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша, островах Наньша и Хуанъянь. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и другие государства региона.

