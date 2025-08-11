https://ria.ru/20250811/kompanija-2034657814.html

Шведское радио полгода не выпускало интервью с российским послом

Шведское радио полгода не выпускало интервью с российским послом - РИА Новости, 11.08.2025

Шведское радио полгода не выпускало интервью с российским послом

11.08.2025

в мире

россия

швеция

стокгольм (город)

сергей беляев

telegram

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Шведская радиовещательная компания полгода не выпускала интервью с послом России в Стокгольме Сергеем Беляевым и опубликовала его только сейчас, причем часть материала доступна общественности по платной подписке, заявили в посольстве России в Швеции. "Четвертого февраля 2025 года посол России в Швеции Сергей Беляев дал двухчасовое интервью ведущим шведского подкаста Gott Snack по их просьбе. Время шло, а выпуск так и не выходил в эфир. И вот спустя полгода - 6 августа 2025 года - когда последняя надежда иссякла, свет, наконец, увидела "Часть 1" этого подкаста", - говорится в сообщении посольства в Telegram- канале. Как уточнили дипломаты, публикация сопровождена ремаркой "после месяцев переговоров мы получили разрешение выпустить это". "В этой связи хотели бы подчеркнуть, что по крайней мере у посольства такого разрешения никто не спрашивал. В то же время со своей стороны считаем неприемлемым платный доступ к большей части интервью", - добавили в диппредставительстве. По словам посольства, для широкой общественности доступны только 22 минуты выпуска, а с его полной версией можно ознакомиться по платной подписке. Как уточнили в дипмиссии, платный доступ к интервью не обговаривался с посольством. "В этой связи весьма любопытно, кто же в Швеции, позиционирующей себя "оплотом свободы слова и прессы", целых шесть месяцев не давал разрешения на обнародование интервью посла России? Видимо, этот вопрос останется открытым", - подчеркнули в посольстве. Посол России в Швеции Сергей Беляев ранее рассказал в интервью РИА Новости, что российская тема в шведских средствах массовой информации звучит только со знаком "минус", материалы с альтернативными трактовками не выходят в эфир, а некоторые интервью, которые у него брали местные СМИ, так и не публиковались.

россия

швеция

стокгольм (город)

2025

Новости

в мире, россия, швеция, стокгольм (город), сергей беляев, telegram