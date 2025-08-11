Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии хотят запретить отправлять наемников в другие страны
21:03 11.08.2025
В Колумбии хотят запретить отправлять наемников в другие страны
Конгресс Колумбии может уже в августе принять закон, запрещающий отправку колумбийских граждан в качестве наёмников для участия в вооружённых конфликтах за...
МОНТЕВИДЕО, 11 авг - РИА Новости. Конгресс Колумбии может уже в августе принять закон, запрещающий отправку колумбийских граждан в качестве наёмников для участия в вооружённых конфликтах за рубежом, заявил в интервью РИА Новости депутат палаты представителей Алирио Урибе Муньос. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. "Сроков нет, но я надеюсь, что законопроект будет принят в ближайшее время и одобрен в августе", - сказал Урибе. По словам депутата, законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества уже одобрен сенатом и комитетом палаты депутатов. Собеседник агентства "не увидел особых сложностей в его одобрении" на пленарном заседании палаты, поскольку, по его словам, правящее большинство нацелено принять его в кратчайшие сроки. Новым законом будет установлена прямая норма, запрещающая колумбийцам участвовать в боевых действиях в составе частных армий или вооружённых группировок за пределами страны. Документ также предусматривает наказание за вербовку и посредничество в отправке граждан в зоны конфликтов. Как заявил ранее РИА Новости Посол РФ в Боготе Николай Тавдумадзе, Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники. В интервью РИА Новости он рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
В Колумбии хотят запретить отправлять наемников в другие страны

Парламент Колумбии может уже в августе принять закон о запрете наемничества

МОНТЕВИДЕО, 11 авг - РИА Новости. Конгресс Колумбии может уже в августе принять закон, запрещающий отправку колумбийских граждан в качестве наёмников для участия в вооружённых конфликтах за рубежом, заявил в интервью РИА Новости депутат палаты представителей Алирио Урибе Муньос.
В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке.
"Сроков нет, но я надеюсь, что законопроект будет принят в ближайшее время и одобрен в августе", - сказал Урибе.
По словам депутата, законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества уже одобрен сенатом и комитетом палаты депутатов. Собеседник агентства "не увидел особых сложностей в его одобрении" на пленарном заседании палаты, поскольку, по его словам, правящее большинство нацелено принять его в кратчайшие сроки.
Новым законом будет установлена прямая норма, запрещающая колумбийцам участвовать в боевых действиях в составе частных армий или вооружённых группировок за пределами страны. Документ также предусматривает наказание за вербовку и посредничество в отправке граждан в зоны конфликтов.
Как заявил ранее РИА Новости Посол РФ в Боготе Николай Тавдумадзе, Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники. В интервью РИА Новости он рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
