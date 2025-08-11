Наемничество вредит международному имиджу Колумбии, считает эксперт
Марио Санчес: наемничество вредит международному имиджу Колумбии
Флаг Колумбии
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости, Олег Краев. Активное участие колумбийцев в боевых действиях за рубежом формирует негативный имидж их страны, такое мнение высказал РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе, автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
"В последние десятилетия из-за наркотрафика Колумбия стала жертвой серьезных предрассудков… и в итоге мы можем превратиться из страны наркоторговцев в страну наемников", - считает собеседник агентства.
При этом он отметил, что всего в мире порядка 10 тысяч колумбийских наемников, и около половины из них воюют в рядах ВСУ.
Ранее в интервью РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе заявил, что участие граждан Колумбии в зарубежных вооруженных конфликтах в качестве наёмников негативно сказывается на имидже их страны.
В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. Ранее он назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.