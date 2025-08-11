https://ria.ru/20250811/kolumbija-2034575384.html
В Колумбии умер сенатор, на которого было совершено покушение
Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай, на которого было совершено покушение, скончался в больнице, передает радиостанция Blu Radio. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай, на которого было совершено покушение, скончался в больнице, передает радиостанция Blu Radio. "В понедельник, 11 августа, в 2 часа ночи в госпитале Фонда Санта-Фе в Боготе скончался намеревавшийся баллотироваться в президенты Мигель Урибе Турбай. Он не оправился после ухудшения его состояния, вызванного геморрагическим инсультом", - говорится в сообщении. В результате нападения, которое произошло в июне, сенатор от оппозиционной партии "Демократический центр" Урибе Турбай получил тяжелые огнестрельные ранения головы. На протяжении двух месяцев врачи боролись за его жизнь. В начале августа сообщалось, что за вооруженным нападением может стоять повстанческая группировка "Вторая Маркеталия". Ранее преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес сообщил РИА Новости, что отец подростка, совершившего покушение на Урибе Турбая, пытался завербоваться в ВСУ.
