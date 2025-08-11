Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии умер сенатор, на которого было совершено покушение
13:37 11.08.2025 (обновлено: 14:15 11.08.2025)
В Колумбии умер сенатор, на которого было совершено покушение
В Колумбии умер сенатор, на которого было совершено покушение - РИА Новости, 11.08.2025
В Колумбии умер сенатор, на которого было совершено покушение
Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай, на которого было совершено покушение, скончался в больнице, передает радиостанция Blu Radio. РИА Новости, 11.08.2025
в мире
богота
санта-фе (сша)
колумбия
оон
вооруженные силы украины
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай, на которого было совершено покушение, скончался в больнице, передает радиостанция Blu Radio. "В понедельник, 11 августа, в 2 часа ночи в госпитале Фонда Санта-Фе в Боготе скончался намеревавшийся баллотироваться в президенты Мигель Урибе Турбай. Он не оправился после ухудшения его состояния, вызванного геморрагическим инсультом", - говорится в сообщении. В результате нападения, которое произошло в июне, сенатор от оппозиционной партии "Демократический центр" Урибе Турбай получил тяжелые огнестрельные ранения головы. На протяжении двух месяцев врачи боролись за его жизнь. В начале августа сообщалось, что за вооруженным нападением может стоять повстанческая группировка "Вторая Маркеталия". Ранее преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес сообщил РИА Новости, что отец подростка, совершившего покушение на Урибе Турбая, пытался завербоваться в ВСУ.
богота
санта-фе (сша)
колумбия
в мире, богота, санта-фе (сша), колумбия, оон, вооруженные силы украины
В мире, Богота, Санта-Фе (США), Колумбия, ООН, Вооруженные силы Украины
В Колумбии умер сенатор, на которого было совершено покушение

Колумбийский сенатор Урибе Турбай умер в больнице после покушения

Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай
Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Getty Images / NurPhoto/Daniel Garzon Herazo
Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай, на которого было совершено покушение, скончался в больнице, передает радиостанция Blu Radio.
"В понедельник, 11 августа, в 2 часа ночи в госпитале Фонда Санта-Фе в Боготе скончался намеревавшийся баллотироваться в президенты Мигель Урибе Турбай. Он не оправился после ухудшения его состояния, вызванного геморрагическим инсультом", - говорится в сообщении.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Колумбии задержали предполагаемого главаря итальянской мафии
10 августа, 22:26
В результате нападения, которое произошло в июне, сенатор от оппозиционной партии "Демократический центр" Урибе Турбай получил тяжелые огнестрельные ранения головы. На протяжении двух месяцев врачи боролись за его жизнь.
В начале августа сообщалось, что за вооруженным нападением может стоять повстанческая группировка "Вторая Маркеталия".
Ранее преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес сообщил РИА Новости, что отец подростка, совершившего покушение на Урибе Турбая, пытался завербоваться в ВСУ.
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Колумбийский сенатор заявил, что получал угрозы от сторонников Урибе
7 августа, 03:59
 
