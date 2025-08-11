Рейтинг@Mail.ru
КНДР осудила планируемые военные учения США и Южной Кореи - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/kndr-2034490146.html
КНДР осудила планируемые военные учения США и Южной Кореи
КНДР осудила планируемые военные учения США и Южной Кореи - РИА Новости, 11.08.2025
КНДР осудила планируемые военные учения США и Южной Кореи
КНДР осуждает планируемые совместные военные учения США и Южной Кореи и считает их провокацией, следует из заявления министра обороны КНДР Но Гван Чхора. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T02:12:00+03:00
2025-08-11T02:12:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
сша
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102670/48/1026704836_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_d29c636dd3937cb0aefa7c5a9143af28.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. КНДР осуждает планируемые совместные военные учения США и Южной Кореи и считает их провокацией, следует из заявления министра обороны КНДР Но Гван Чхора. Ранее сообщалось, что Южная Корея и США договорились провести ежегодные совместные оборонные учения Ulchi Freedom Shield 25 (UFS) с 18 по 28 августа, их сценарий включает в себя реалистичные угрозы, выявленные на основе анализа недавних военных конфликтов в мире. Учения включают как компьютерную симуляцию, так и реальные полевые маневры. Тем не менее, из запланированных на период учений 40 полевых тренировок, по данным агентства Рёнхап, около 20 будут перенесены на сентябрь. "Мы решительно осуждаем провокационные действия США и РК (Республики Корея - ред.), которые (являют собой - ред.) позицию военной конфронтации с КНДР и опять бросают серьезный вызов обстановке в обеспечении безопасности на Корейском полуострове и в регионе, и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые их действия повлекут", - говорится в документе. В КНДР отметили, что вооруженные силы страны готовы к последовательному и решительному ответу для реагирования на военные учения США и Южной Кореи на основе права на самозащиту в ответ на провокационные действия.
https://ria.ru/20250809/kndr-2034318087.html
https://ria.ru/20250807/koreya-2033839199.html
кндр (северная корея)
сша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102670/48/1026704836_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_ef5bf24d1b41bded87d3038c6ed18f91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), сша, южная корея
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Южная Корея
КНДР осудила планируемые военные учения США и Южной Кореи

КНДР осудила и назвала провокацией планируемые военные учения США и Южной Кореи

© Flickr / (stephan)Флаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Flickr / (stephan)
Флаг КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. КНДР осуждает планируемые совместные военные учения США и Южной Кореи и считает их провокацией, следует из заявления министра обороны КНДР Но Гван Чхора.
Ранее сообщалось, что Южная Корея и США договорились провести ежегодные совместные оборонные учения Ulchi Freedom Shield 25 (UFS) с 18 по 28 августа, их сценарий включает в себя реалистичные угрозы, выявленные на основе анализа недавних военных конфликтов в мире. Учения включают как компьютерную симуляцию, так и реальные полевые маневры. Тем не менее, из запланированных на период учений 40 полевых тренировок, по данным агентства Рёнхап, около 20 будут перенесены на сентябрь.
Граница Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
КНДР начала демонтаж громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей
9 августа, 12:27
"Мы решительно осуждаем провокационные действия США и РК (Республики Корея - ред.), которые (являют собой - ред.) позицию военной конфронтации с КНДР и опять бросают серьезный вызов обстановке в обеспечении безопасности на Корейском полуострове и в регионе, и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые их действия повлекут", - говорится в документе.
В КНДР отметили, что вооруженные силы страны готовы к последовательному и решительному ответу для реагирования на военные учения США и Южной Кореи на основе права на самозащиту в ответ на провокационные действия.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Южной Корее сообщили о перебежчике из КНДР
7 августа, 05:18
 
В миреКНДР (Северная Корея)СШАЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала