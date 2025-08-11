КНДР осудила планируемые военные учения США и Южной Кореи

https://ria.ru/20250811/kndr-2034490146.html

в мире

кндр (северная корея)

сша

южная корея

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. КНДР осуждает планируемые совместные военные учения США и Южной Кореи и считает их провокацией, следует из заявления министра обороны КНДР Но Гван Чхора. Ранее сообщалось, что Южная Корея и США договорились провести ежегодные совместные оборонные учения Ulchi Freedom Shield 25 (UFS) с 18 по 28 августа, их сценарий включает в себя реалистичные угрозы, выявленные на основе анализа недавних военных конфликтов в мире. Учения включают как компьютерную симуляцию, так и реальные полевые маневры. Тем не менее, из запланированных на период учений 40 полевых тренировок, по данным агентства Рёнхап, около 20 будут перенесены на сентябрь. "Мы решительно осуждаем провокационные действия США и РК (Республики Корея - ред.), которые (являют собой - ред.) позицию военной конфронтации с КНДР и опять бросают серьезный вызов обстановке в обеспечении безопасности на Корейском полуострове и в регионе, и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые их действия повлекут", - говорится в документе. В КНДР отметили, что вооруженные силы страны готовы к последовательному и решительному ответу для реагирования на военные учения США и Южной Кореи на основе права на самозащиту в ответ на провокационные действия.

