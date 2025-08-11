https://ria.ru/20250811/kinoprokat-2034488357.html
Фильм "Одно целое" вторую неделю подряд стал лидером кинопроката в России
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Фильм ужасов "Одно целое" с Элисон Бри и Дэйвом Франко в главных ролях второй раз возглавил кинопрокат в России, заработав 27,4 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место сохранила российская комедия "Мой папа — медведь", заработавшая 24 миллиона рублей. На третью позицию поднялась комедия с Юрием Стояновым "На деревню к дедушке", она заработал 22 миллиона рублей. Четвертое место заняла комедия "Атель-матель": киносборы премьеры за уикенд составили 18,5 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает мультфильм "Плохие парни 2", который заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 16,2 миллиона рублей.
