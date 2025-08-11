Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Одно целое" вторую неделю подряд стал лидером кинопроката в России
01:25 11.08.2025 (обновлено: 06:17 11.08.2025)
Фильм "Одно целое" вторую неделю подряд стал лидером кинопроката в России
Фильм "Одно целое" вторую неделю подряд стал лидером кинопроката в России
россия
белоруссия
снг
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Фильм ужасов "Одно целое" с Элисон Бри и Дэйвом Франко в главных ролях второй раз возглавил кинопрокат в России, заработав 27,4 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место сохранила российская комедия "Мой папа — медведь", заработавшая 24 миллиона рублей. На третью позицию поднялась комедия с Юрием Стояновым "На деревню к дедушке", она заработал 22 миллиона рублей. Четвертое место заняла комедия "Атель-матель": киносборы премьеры за уикенд составили 18,5 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает мультфильм "Плохие парни 2", который заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 16,2 миллиона рублей.
россия
белоруссия
россия, белоруссия, снг
Россия, Белоруссия, СНГ
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Фильм ужасов "Одно целое" с Элисон Бри и Дэйвом Франко в главных ролях второй раз возглавил кинопрокат в России, заработав 27,4 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Второе место сохранила российская комедия "Мой папа — медведь", заработавшая 24 миллиона рублей.
На третью позицию поднялась комедия с Юрием Стояновым "На деревню к дедушке", она заработал 22 миллиона рублей.
Четвертое место заняла комедия "Атель-матель": киносборы премьеры за уикенд составили 18,5 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает мультфильм "Плохие парни 2", который заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 16,2 миллиона рублей.
Фильм ужасов "Одно целое" стал лидером кинопроката в России
4 августа, 01:25
Фильм ужасов "Одно целое" стал лидером кинопроката в России
4 августа, 01:25
 
