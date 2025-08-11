https://ria.ru/20250811/kiev-2034616547.html
ЕС перевел Киеву 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных активов России
ЕС перевел Киеву 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных активов России - РИА Новости, 11.08.2025
ЕС перевел Киеву 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных активов России
Евросоюз перевел Киеву третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных российских суверенных активов, следует из заявления... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T16:16:00+03:00
2025-08-11T16:16:00+03:00
2025-08-11T16:21:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Евросоюз перевел Киеву третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных российских суверенных активов, следует из заявления Еврокомиссии. "Третий транш в размере 1,6 миллиарда евро, полученный от иммобилизованных активов Центрального банка России, направлен на поддержку Украины", - указывается в сообщении. В Еврокомиссии напомнили, что ранее уже переводили Украине доходы от российских активов в июле 2024 и в апреле 2025 года. Глава евродипломатии Кая Каллас в июле пообещала обсудить использование российских активов на нужды Украины на заседании министров иностранных дел ЕС в конце августа 2025 года. При этом она признала, что страны союза не имеют единой позиции по этому вопросу. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
ЕС перевел Киеву 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных активов России
ЕС перевел Киеву третий транш в 1,6 млрд евро доходов от замороженных активов РФ