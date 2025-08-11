https://ria.ru/20250811/khotsenko-2034583979.html
Хоценко доложил Путину о решении застарелых проблем в Омской области
Хоценко доложил Путину о решении застарелых проблем в Омской области
Хоценко доложил Путину о решении застарелых проблем в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину о застарелых проблемах региона, в числе которых большая протяженность... РИА Новости, 11.08.2025
жилье
омская область
россия
виталий хоценко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034579945_112:0:2821:1524_1920x0_80_0_0_d0b8b704657487a9cd2637f34e4fcca2.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину о застарелых проблемах региона, в числе которых большая протяженность грунтовых дорог и высокий процент аварийного жилья, и доложил, что они последовательно решаются. В понедельник глава государства провел встречу с омским губернатором. "Много проблем застарелых, которые сложно, но нужно, и мы их решаем. Это и дороги, и большая протяженность грунтовых дорог. Мы вторые после Якутии по грунтовым дорогам до сих пор, уже в XXI веке. И ветхое и аварийное жилье", - сказал Хоценко. Путин отметил, что ветхого и аварийного жилья в Омской области меньше, чем в некоторых других регионах России. "Меньше. Мы выполнили программу, которая у нас есть, сейчас заключительные квартиры отдаем. Мы ее даже перевыполнили за счет федеральных и региональных денег на 44%, то есть купили больше квартир, чем изначально планировали. Все эти проблемы мы решаем", - уточнил губернатор. Он добавил, что все сопутствующие сложности также решаются, чтобы динамика была видна и процент износа тех же коммунальных сетей был меньше по отношению к прошлому году, соответственно, ветхого и аварийного жилья становилось меньше и так далее.
https://ria.ru/20250811/putin-2034581008.html
омская область
россия
жилье, омская область, россия, виталий хоценко, владимир путин
Жилье, Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Владимир Путин
Хоценко доложил Путину о решении старых проблем с дорогами и аварийным жильем
