Хоценко доложил Путину о решении застарелых проблем в Омской области - 11.08.2025
14:12 11.08.2025
Хоценко доложил Путину о решении застарелых проблем в Омской области
Хоценко доложил Путину о решении застарелых проблем в Омской области - РИА Новости, 11.08.2025
Хоценко доложил Путину о решении застарелых проблем в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину о застарелых проблемах региона, в числе которых большая протяженность... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину о застарелых проблемах региона, в числе которых большая протяженность грунтовых дорог и высокий процент аварийного жилья, и доложил, что они последовательно решаются. В понедельник глава государства провел встречу с омским губернатором. "Много проблем застарелых, которые сложно, но нужно, и мы их решаем. Это и дороги, и большая протяженность грунтовых дорог. Мы вторые после Якутии по грунтовым дорогам до сих пор, уже в XXI веке. И ветхое и аварийное жилье", - сказал Хоценко. Путин отметил, что ветхого и аварийного жилья в Омской области меньше, чем в некоторых других регионах России. "Меньше. Мы выполнили программу, которая у нас есть, сейчас заключительные квартиры отдаем. Мы ее даже перевыполнили за счет федеральных и региональных денег на 44%, то есть купили больше квартир, чем изначально планировали. Все эти проблемы мы решаем", - уточнил губернатор. Он добавил, что все сопутствующие сложности также решаются, чтобы динамика была видна и процент износа тех же коммунальных сетей был меньше по отношению к прошлому году, соответственно, ветхого и аварийного жилья становилось меньше и так далее.
Хоценко доложил Путину о решении застарелых проблем в Омской области

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину о застарелых проблемах региона, в числе которых большая протяженность грунтовых дорог и высокий процент аварийного жилья, и доложил, что они последовательно решаются.
В понедельник глава государства провел встречу с омским губернатором.
"Много проблем застарелых, которые сложно, но нужно, и мы их решаем. Это и дороги, и большая протяженность грунтовых дорог. Мы вторые после Якутии по грунтовым дорогам до сих пор, уже в XXI веке. И ветхое и аварийное жилье", - сказал Хоценко.
Путин отметил, что ветхого и аварийного жилья в Омской области меньше, чем в некоторых других регионах России.
"Меньше. Мы выполнили программу, которая у нас есть, сейчас заключительные квартиры отдаем. Мы ее даже перевыполнили за счет федеральных и региональных денег на 44%, то есть купили больше квартир, чем изначально планировали. Все эти проблемы мы решаем", - уточнил губернатор. Он добавил, что все сопутствующие сложности также решаются, чтобы динамика была видна и процент износа тех же коммунальных сетей был меньше по отношению к прошлому году, соответственно, ветхого и аварийного жилья становилось меньше и так далее.
Хоценко доложил Путину о социально-экономическом развитии Омской области
Вчера, 13:56
 
