Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в Химках - РИА Новости, 11.08.2025
16:29 11.08.2025
Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в Химках
Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в Химках
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Еженедельное совещание по подготовке к отопительному сезону провели в пресс-центре "Арены Химки", в нем участвовали представители администрации, прокуратуры, управляющих компаний и жилищных объединений, сообщает пресс-служба окружной администрации. Комплекс подготовительных мероприятий провели уже в 42 котельных города. На 80 центральных тепловых пунктах состоялись гидравлические испытания. В пресс-службе подчеркнули, что это необходимо для проверки прочности и герметичности систем. Благодаря испытаниям специалисты выявили и устранили скрытые дефекты в трубопроводах, сварных швах, соединениях и оборудовании. Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы "ТСК Мосэнерго" в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей, отмечают в пресс-службе. В центральных тепловых пунктах появятся современные датчики управления температурой, для предотвращения гидроударов внедрят автоматизированные системы и устройства плавного пуска.
Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в Химках

Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в подмосковных Химках

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Еженедельное совещание по подготовке к отопительному сезону провели в пресс-центре "Арены Химки", в нем участвовали представители администрации, прокуратуры, управляющих компаний и жилищных объединений, сообщает пресс-служба окружной администрации.
Комплекс подготовительных мероприятий провели уже в 42 котельных города. На 80 центральных тепловых пунктах состоялись гидравлические испытания. В пресс-службе подчеркнули, что это необходимо для проверки прочности и герметичности систем. Благодаря испытаниям специалисты выявили и устранили скрытые дефекты в трубопроводах, сварных швах, соединениях и оборудовании.
Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы "ТСК Мосэнерго" в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей, отмечают в пресс-службе.
В центральных тепловых пунктах появятся современные датчики управления температурой, для предотвращения гидроударов внедрят автоматизированные системы и устройства плавного пуска.
