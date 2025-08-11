https://ria.ru/20250811/khimki-2034619311.html

Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в Химках

Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в Химках - РИА Новости, 11.08.2025

Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в Химках

Еженедельное совещание по подготовке к отопительному сезону провели в пресс-центре "Арены Химки", в нем участвовали представители администрации, прокуратуры,... РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Еженедельное совещание по подготовке к отопительному сезону провели в пресс-центре "Арены Химки", в нем участвовали представители администрации, прокуратуры, управляющих компаний и жилищных объединений, сообщает пресс-служба окружной администрации. Комплекс подготовительных мероприятий провели уже в 42 котельных города. На 80 центральных тепловых пунктах состоялись гидравлические испытания. В пресс-службе подчеркнули, что это необходимо для проверки прочности и герметичности систем. Благодаря испытаниям специалисты выявили и устранили скрытые дефекты в трубопроводах, сварных швах, соединениях и оборудовании. Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы "ТСК Мосэнерго" в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей, отмечают в пресс-службе. В центральных тепловых пунктах появятся современные датчики управления температурой, для предотвращения гидроударов внедрят автоматизированные системы и устройства плавного пуска.

