В КБР ввели ограничения в работе мобильного интернета

НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Временные ограничения в работе мобильного интернета вводятся в Кабардино-Балкарии, это вызвано мерами безопасности, сообщило региональное министерство цифрового развития. "В настоящий момент в регионе органами власти корректируется работа мобильной связи и вводятся временные ограничения в отдельных локациях. Это комплексная мера в условиях современных вызовов, в т.ч. объявлении режима беспилотной опасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что возможны кратковременные перебои мобильного интернета. "Ограничения затрагивают только мобильный интернет – голосовая связь и SMS остаются доступными. Фиксированный интернет (проводной) и общественные Wi-Fi-сети (в кафе, торговых центрах, отелях и других социально значимых объектах) продолжают работать в штатном режиме. Работаем над тем, чтобы все возможные неудобства свести к минимуму", - уточнили в министерстве. По его данным, аналогичные меры уже применяются в других регионах России в рамках обеспечения безопасности. А на федеральном уровне разрабатываются решения для обеспечения доступа к социально значимым сервисам в условиях подобных ограничений. Минцифры во избежание возможных неудобств рекомендует жителям региона иметь наличные деньги для оплаты и скачать карты в оффлайн-режиме в навигационном приложении.
