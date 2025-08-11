Рейтинг@Mail.ru
В КБР ввели ограничения в работе мобильного интернета - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/kbr-2034609236.html
В КБР ввели ограничения в работе мобильного интернета
В КБР ввели ограничения в работе мобильного интернета - РИА Новости, 11.08.2025
В КБР ввели ограничения в работе мобильного интернета
Временные ограничения в работе мобильного интернета вводятся в Кабардино-Балкарии, это вызвано мерами безопасности, сообщило региональное министерство цифрового РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:40:00+03:00
2025-08-11T15:40:00+03:00
технологии
россия
общество
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031444974_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_75efac9e03a5de8fa94c4848c5d2e931.jpg
НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Временные ограничения в работе мобильного интернета вводятся в Кабардино-Балкарии, это вызвано мерами безопасности, сообщило региональное министерство цифрового развития. "В настоящий момент в регионе органами власти корректируется работа мобильной связи и вводятся временные ограничения в отдельных локациях. Это комплексная мера в условиях современных вызовов, в т.ч. объявлении режима беспилотной опасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что возможны кратковременные перебои мобильного интернета. "Ограничения затрагивают только мобильный интернет – голосовая связь и SMS остаются доступными. Фиксированный интернет (проводной) и общественные Wi-Fi-сети (в кафе, торговых центрах, отелях и других социально значимых объектах) продолжают работать в штатном режиме. Работаем над тем, чтобы все возможные неудобства свести к минимуму", - уточнили в министерстве. По его данным, аналогичные меры уже применяются в других регионах России в рамках обеспечения безопасности. А на федеральном уровне разрабатываются решения для обеспечения доступа к социально значимым сервисам в условиях подобных ограничений. Минцифры во избежание возможных неудобств рекомендует жителям региона иметь наличные деньги для оплаты и скачать карты в оффлайн-режиме в навигационном приложении.
https://ria.ru/20250811/sud-2034605615.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031444974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb335a0ba671b5c9084b03e356a927ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, общество, кабардино-балкарская республика (кбр)
Технологии, Россия, Общество, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР ввели ограничения в работе мобильного интернета

В Кабардино-Балкарии ввели временные ограничения в работе мобильного интернета

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Девушка с телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Временные ограничения в работе мобильного интернета вводятся в Кабардино-Балкарии, это вызвано мерами безопасности, сообщило региональное министерство цифрового развития.
"В настоящий момент в регионе органами власти корректируется работа мобильной связи и вводятся временные ограничения в отдельных локациях. Это комплексная мера в условиях современных вызовов, в т.ч. объявлении режима беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны кратковременные перебои мобильного интернета.
"Ограничения затрагивают только мобильный интернет – голосовая связь и SMS остаются доступными. Фиксированный интернет (проводной) и общественные Wi-Fi-сети (в кафе, торговых центрах, отелях и других социально значимых объектах) продолжают работать в штатном режиме. Работаем над тем, чтобы все возможные неудобства свести к минимуму", - уточнили в министерстве.
По его данным, аналогичные меры уже применяются в других регионах России в рамках обеспечения безопасности. А на федеральном уровне разрабатываются решения для обеспечения доступа к социально значимым сервисам в условиях подобных ограничений.
Минцифры во избежание возможных неудобств рекомендует жителям региона иметь наличные деньги для оплаты и скачать карты в оффлайн-режиме в навигационном приложении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Суд отклонил иск "Википедии" против требований безопасного интернета
Вчера, 15:23
 
ТехнологииРоссияОбществоКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала