Катар может стать посредником между "Хезболлой" и Ливаном, считают эксперты

Катар может стать посредником между "Хезболлой" и Ливаном, считают эксперты

2025-08-11T15:21:00+03:00

БЕЙРУТ, 11 авг - РИА Новости, Висам Хайдар. Катар, поддерживающий хорошие отношения как с США, так и с Ираном, способен выступить посредником между движением "Хезболла" и правительством Ливана и попытаться снизить политическую напряженность, возникшую после того, как кабинет министров установил временные рамки до конца года для передачи вооружений сопротивления государству, поделились мнениями с РИА Новости ливанские эксперты. Правительство Ливана 5 августа поручило армии страны предоставить план реализации государственной монополии на оружие до конца 2025 года. Руководство "Хезболлы" назвало принятое правительством решение "огромной ошибкой" и заявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений правительства не было. "Вероятным каналом внешнего посредничества может стать именно Катар, имеющий прочные связи с Ираном - главным союзником "Хезболлы", а также с США, которые настаивают на выполнении решения о разоружении", - рассказал РИА Новости доцент факультета политических и экономических наук Ливанского государственного университета Мухаммад Халави. По словам Халави, многие прогнозировали обострение политической и военной ситуации после заседания кабинета министров в прошлый четверг, на котором правительство одобрило 11 пунктов из предоставленного ливанским властям американского плана. Однако устойчивость системы проявилась в том, что шиитские министры ("Хезболла" и "Амаль") не вышли из состава правительства, ограничившись уходом с заседания и выражением несогласия с неподходящими для них пунктами. При этом уличные акции не были организованы "Хезболлой" и не привели к столкновениям ни с армией, ни с представителями суннитской или христианской конфессий. Халави напомнил, что у армии остается 20 дней до окончания текущего месяца, чтобы представить правительству план по монополизации оружия в руках власти. Он добавил, что депутаты "Хезболлы" намеренно усилили риторику, чтобы добиться политических дивидендов. При этом спикер парламента Набих Берри добивается международных гарантий безопасности Ливана - как от Израиля на юге, так и от угроз с территории Сирии на востоке, а также требует полного вывода израильских войск с ливанской территории и освобождения пленных. Ливанский писатель и политический аналитик Али Эззеддин в свою очередь подчеркнул в беседе с РИА Новости, что предстоящий в ближайшие дни визит иранского эмиссара в Ливан может сопровождаться новыми предложениями, учитывая неизменную позицию Тегерана о сохранении оружия "Хезболлы". "Некоторые политики наивно полагают, что можно добиться израильского отхода от пограничных точек дипломатическим давлением. Это - подарок для Израиля и попытка угодить Западу", - добавил эксперт. По словам Эззеддина, правительство Ливана предлагало "Хезболлах" символическую сдачу оружия по примеру курдской Рабочей партии, но движение отказалось, заявив, что любая передача вооружений южнее реки Литани вне рамок резолюции 1701СБ ООН и является неприемлемой. Собеседник агентства отметил, что Набих Берри продолжает выполнять свою роль ключевого союзника "Хезболлах", а его резиденция "Айн ат-Тина" в Бейруте остается центром переговоров для предотвращения эскалации. "Однако жесткая позиция США, стремящихся обезопасить Израиль через разоружение сопротивления, по-прежнему блокирует компромисс",- указал он. По мнению Эззеддина, в ближайшее время армия Ливана окажется под серьезным давлением, учитывая ограниченные ресурсы, а Израиль может пойти на эскалацию, атакуя мирное население и критическую инфраструктуру, чтобы усилить давление на "Хезболлах". "Ливан вступает в переломный этап, когда ситуация может обостриться на границе с Израилем. При этом вероятность внутреннего конфликта скорей исключена", - заключил эксперт.

