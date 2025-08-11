Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке не выявили превышения радиации после пеплопада - РИА Новости, 11.08.2025
11:46 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/kamchatka-2034547841.html
На Камчатке не выявили превышения радиации после пеплопада
На Камчатке не выявили превышения радиации после пеплопада - РИА Новости, 11.08.2025
На Камчатке не выявили превышения радиации после пеплопада
2025-08-11T11:46:00+03:00
2025-08-11T11:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033418530_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_911209f459c55f9d94c054a8130afa84.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю не обнаружило превышений концентраций вредных веществ в пробах воздуха, воды и почвы в населенных пунктах, попавших в зону пеплопада от извержения Ключевского вулкана, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "По результатам исследований атмосферного воздуха и почвы в п. Ключи и п. Усть-Камчатск превышений концентраций загрязняющих веществ НЕ установлено. Пробы воды, отобранные из источника и разводящей сети в п. Ключи и п. Усть-Камчатск, соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в публикации Telegram-канала Бондаренко со ссылкой на данные Роспотребнадзора. С 7 по 11 августа специалисты провели масштабный мониторинг: отобрано 36 проб атмосферного воздуха (516 исследований), проверено 34 пробы воды (1220 исследований), проанализировано 3 пробы почвы. Исследования показали, что радиационный фон в норме, качество питьевой воды соответствует стандартам, воздух не содержит опасных концентраций вулканических веществ. "Полученные значения мощности дозы гамма-излучения не превышают средних многолетних значений для территории Камчатского края", - подчеркнули в ведомстве. Жителям рекомендуют соблюдать стандартные меры предосторожности во время пеплопадов: использовать средства защиты органов дыхания и проводить влажную уборку помещений. Ключевской - высочайший действующий вулкан Евразии (4750 м), продолжает извергаться, выбрасывая пепел на высоту до 10-12 км. Вулкану присвоен наивысший "красный" код авиационной опасности. Извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, произошедшего на Камчатке 30 июля.
На Камчатке не выявили превышения радиации после пеплопада

© РИА Новости / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
© РИА Новости / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю не обнаружило превышений концентраций вредных веществ в пробах воздуха, воды и почвы в населенных пунктах, попавших в зону пеплопада от извержения Ключевского вулкана, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.
"По результатам исследований атмосферного воздуха и почвы в п. Ключи и п. Усть-Камчатск превышений концентраций загрязняющих веществ НЕ установлено. Пробы воды, отобранные из источника и разводящей сети в п. Ключи и п. Усть-Камчатск, соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в публикации Telegram-канала Бондаренко со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Извержение вулкана в Японии - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб дыма и пепла
10 августа, 07:05
С 7 по 11 августа специалисты провели масштабный мониторинг: отобрано 36 проб атмосферного воздуха (516 исследований), проверено 34 пробы воды (1220 исследований), проанализировано 3 пробы почвы. Исследования показали, что радиационный фон в норме, качество питьевой воды соответствует стандартам, воздух не содержит опасных концентраций вулканических веществ.
"Полученные значения мощности дозы гамма-излучения не превышают средних многолетних значений для территории Камчатского края", - подчеркнули в ведомстве.
Жителям рекомендуют соблюдать стандартные меры предосторожности во время пеплопадов: использовать средства защиты органов дыхания и проводить влажную уборку помещений.
Ключевской - высочайший действующий вулкан Евразии (4750 м), продолжает извергаться, выбрасывая пепел на высоту до 10-12 км. Вулкану присвоен наивысший "красный" код авиационной опасности. Извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, произошедшего на Камчатке 30 июля.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Шлейф пепла от Ключевского вулкана растянулся на 450 километров
Вчера, 02:51
 
