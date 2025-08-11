https://ria.ru/20250811/kamchatka-2034547841.html

На Камчатке не выявили превышения радиации после пеплопада

На Камчатке не выявили превышения радиации после пеплопада

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю не обнаружило превышений концентраций вредных веществ в пробах воздуха, воды и почвы в населенных пунктах, попавших в зону пеплопада от извержения Ключевского вулкана, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "По результатам исследований атмосферного воздуха и почвы в п. Ключи и п. Усть-Камчатск превышений концентраций загрязняющих веществ НЕ установлено. Пробы воды, отобранные из источника и разводящей сети в п. Ключи и п. Усть-Камчатск, соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в публикации Telegram-канала Бондаренко со ссылкой на данные Роспотребнадзора. С 7 по 11 августа специалисты провели масштабный мониторинг: отобрано 36 проб атмосферного воздуха (516 исследований), проверено 34 пробы воды (1220 исследований), проанализировано 3 пробы почвы. Исследования показали, что радиационный фон в норме, качество питьевой воды соответствует стандартам, воздух не содержит опасных концентраций вулканических веществ. "Полученные значения мощности дозы гамма-излучения не превышают средних многолетних значений для территории Камчатского края", - подчеркнули в ведомстве. Жителям рекомендуют соблюдать стандартные меры предосторожности во время пеплопадов: использовать средства защиты органов дыхания и проводить влажную уборку помещений. Ключевской - высочайший действующий вулкан Евразии (4750 м), продолжает извергаться, выбрасывая пепел на высоту до 10-12 км. Вулкану присвоен наивысший "красный" код авиационной опасности. Извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, произошедшего на Камчатке 30 июля.

