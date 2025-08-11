https://ria.ru/20250811/kamchatka-2034490421.html
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Более 50 афтершоков произошло на Камчатке за сутки, шесть из них ощущались в населенных пунктах, сообщает краевой главк МЧС России."За сутки произошли 54 афтершока. В населенных пунктах ощущались 6 из них. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов", — заявили в ведомстве.Всего за неделю зарегистрированы 359 афтершоков, уточнили в МЧС.На Ключевском вулкане зафиксирован очередной пепловый выброс, что привело к незначительному выпадению пепла в Усть-Камчатском округе.В ПВР в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинском городском округе находятся 35 человек.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
