02:18 11.08.2025 (обновлено: 02:30 11.08.2025)
Более 50 афтершоков произошло на Камчатке за сутки
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Более 50 афтершоков произошло на Камчатке за сутки, шесть из них ощущались в населенных пунктах, сообщает краевой главк МЧС России."За сутки произошли 54 афтершока. В населенных пунктах ощущались 6 из них. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов", — заявили в ведомстве.Всего за неделю зарегистрированы 359 афтершоков, уточнили в МЧС.На Ключевском вулкане зафиксирован очередной пепловый выброс, что привело к незначительному выпадению пепла в Усть-Камчатском округе.В ПВР в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинском городском округе находятся 35 человек.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
© РИА Новости / Александр Пирагис | Камчатка
Камчатка. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Более 50 афтершоков произошло на Камчатке за сутки, шесть из них ощущались в населенных пунктах, сообщает краевой главк МЧС России.
"За сутки произошли 54 афтершока. В населенных пунктах ощущались 6 из них. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов", — заявили в ведомстве.
Всего за неделю зарегистрированы 359 афтершоков, уточнили в МЧС.
На Ключевском вулкане зафиксирован очередной пепловый выброс, что привело к незначительному выпадению пепла в Усть-Камчатском округе.
В ПВР в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинском городском округе находятся 35 человек.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
