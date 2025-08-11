https://ria.ru/20250811/kamchatka-2034489971.html

На Камчатке ускорят расселение пострадавших от землетрясения домов

На Камчатке ускорят расселение пострадавших от землетрясения домов - РИА Новости, 11.08.2025

На Камчатке ускорят расселение пострадавших от землетрясения домов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что расселение жителей домов, поврежденных в результате землетрясения, будет ускорено. РИА Новости, 11.08.2025

П-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что расселение жителей домов, поврежденных в результате землетрясения, будет ускорено. "Значительная часть жилищного фонда попала в программу расселения ветхого и аварийного жилья. Сейчас мы будем ускорять ее реализацию. Я уже обратился в правительство РФ с просьбой ускорить доведение федеральных средств", — приводятся слова Солодова на сайте регионального правительства. По словам губернатора, особое внимание будет уделено домам, наиболее поврежденным в результате землетрясения 30 июля. Их расселение планируется перенести на более ранние сроки, если они уже включены в программу. Как сообщили в правительстве края, Солодов поручил в первую очередь провести углубленное обследование аварийных домов, а государственному жилищному фонду региона контролировать осмотр квартир с повреждениями. Кроме того, он поручил в кратчайшие сроки назначить управляющие компании для домов без управления, а также регулярно информировать жителей о результатах обследований. Жители Камчатки могут сообщать о повреждениях зданий через управляющие компании, сайт правительства края и мобильное приложение "Госуслуги.Дом". На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

