В КБР парапланеристка пострадала при жесткой посадке - РИА Новости, 11.08.2025
15:35 11.08.2025
В КБР парапланеристка пострадала при жесткой посадке
НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Парапланеристка из Москвы получила травмы при жесткой посадке в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуировали ее и передали медикам, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "В 12.40 мск в понедельник поступила информация, что в верховьях Чегемского ущелья парапланеристка совершила жесткую посадку", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 14.30 мск поисково-спасательные работы завершены. "Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России эвакуировали 31-летнюю девушку из Москвы с травмой ноги и передали бригаде медиков", - уточнили в ведомстве.
происшествия, москва, россия, чегемский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, Чегемский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Парапланеристка из Москвы получила травмы при жесткой посадке в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуировали ее и передали медикам, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.
"В 12.40 мск в понедельник поступила информация, что в верховьях Чегемского ущелья парапланеристка совершила жесткую посадку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 14.30 мск поисково-спасательные работы завершены.
"Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России эвакуировали 31-летнюю девушку из Москвы с травмой ноги и передали бригаде медиков", - уточнили в ведомстве.
