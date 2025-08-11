https://ria.ru/20250811/kabardino-balkarija-2034608269.html

В КБР парапланеристка пострадала при жесткой посадке

В КБР парапланеристка пострадала при жесткой посадке - РИА Новости, 11.08.2025

В КБР парапланеристка пострадала при жесткой посадке

Парапланеристка из Москвы получила травмы при жесткой посадке в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуировали ее и передали медикам,... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T15:35:00+03:00

2025-08-11T15:35:00+03:00

2025-08-11T15:35:00+03:00

происшествия

москва

россия

чегемский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Парапланеристка из Москвы получила травмы при жесткой посадке в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуировали ее и передали медикам, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "В 12.40 мск в понедельник поступила информация, что в верховьях Чегемского ущелья парапланеристка совершила жесткую посадку", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 14.30 мск поисково-спасательные работы завершены. "Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России эвакуировали 31-летнюю девушку из Москвы с травмой ноги и передали бригаде медиков", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250426/paraplanerist-2013625007.html

москва

россия

чегемский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, чегемский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)