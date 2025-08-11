https://ria.ru/20250811/kabardino-balkarija-2034608269.html
В КБР парапланеристка пострадала при жесткой посадке
2025-08-11T15:35:00+03:00
НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Парапланеристка из Москвы получила травмы при жесткой посадке в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуировали ее и передали медикам, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "В 12.40 мск в понедельник поступила информация, что в верховьях Чегемского ущелья парапланеристка совершила жесткую посадку", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 14.30 мск поисково-спасательные работы завершены. "Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России эвакуировали 31-летнюю девушку из Москвы с травмой ноги и передали бригаде медиков", - уточнили в ведомстве.
