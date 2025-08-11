https://ria.ru/20250811/jar-2034597622.html

Танкисты с начала июля уничтожили около 200 целей у Часова Яра и Берховки

2025-08-11T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

александр невский

т-62

т-72 "урал"

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Танкисты добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняя задачи в интересах группировки войск "Юг", уничтожили около 200 целей с начала июля в районах населенных пунктов Часов Яр и Берховка, рассказал журналистам командир танкового батальона с позывным "Изба"."Батальон с начала июля имеет больше 300 боевых выходов. Отработано около 200 целей - укрепленные опорные пункты, окопные системы, места подвоза и ротации, склады БК, передовые дозоры, пункты и точки взлета БПЛА противника", - сказал "Изба". Он отметил, что его батальон активно применяет весь накопленный в боях опыт, а также современное оборудование разведки, мониторинга и противодействия БПЛА. По его словам, используя снайперскую точность танков Т-62 и огневую мощь танков Т-72, батальон "выполняет тактические и оперативные задачи бригады Невского в направлении Берховки, Часова Яра, проламывая глубокоэшелонированную оборону" противника.

россия

2025

Варвара Скокшина

россия, александр невский, т-62, т-72 "урал"