Танкисты с начала июля уничтожили около 200 целей у Часова Яра и Берховки
14:58 11.08.2025
Танкисты с начала июля уничтожили около 200 целей у Часова Яра и Берховки
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Танкисты добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняя задачи в интересах группировки войск "Юг", уничтожили около 200 целей с начала июля в районах населенных пунктов Часов Яр и Берховка, рассказал журналистам командир танкового батальона с позывным "Изба"."Батальон с начала июля имеет больше 300 боевых выходов. Отработано около 200 целей - укрепленные опорные пункты, окопные системы, места подвоза и ротации, склады БК, передовые дозоры, пункты и точки взлета БПЛА противника", - сказал "Изба". Он отметил, что его батальон активно применяет весь накопленный в боях опыт, а также современное оборудование разведки, мониторинга и противодействия БПЛА. По его словам, используя снайперскую точность танков Т-62 и огневую мощь танков Т-72, батальон "выполняет тактические и оперативные задачи бригады Невского в направлении Берховки, Часова Яра, проламывая глубокоэшелонированную оборону" противника.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкТанк Т-72
Танк Т-72
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Танк Т-72. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Танкисты добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняя задачи в интересах группировки войск "Юг", уничтожили около 200 целей с начала июля в районах населенных пунктов Часов Яр и Берховка, рассказал журналистам командир танкового батальона с позывным "Изба".
"Батальон с начала июля имеет больше 300 боевых выходов. Отработано около 200 целей - укрепленные опорные пункты, окопные системы, места подвоза и ротации, склады БК, передовые дозоры, пункты и точки взлета БПЛА противника", - сказал "Изба".
Он отметил, что его батальон активно применяет весь накопленный в боях опыт, а также современное оборудование разведки, мониторинга и противодействия БПЛА.
По его словам, используя снайперскую точность танков Т-62 и огневую мощь танков Т-72, батальон "выполняет тактические и оперативные задачи бригады Невского в направлении Берховки, Часова Яра, проламывая глубокоэшелонированную оборону" противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр НевскийТ-62Т-72 "Урал"
 
 
