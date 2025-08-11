https://ria.ru/20250811/istochnik-2034493579.html

Участники террористической организации "Полк имени Кастуся Калиновского" (полк ВСУ, в который входят белорусские радикалы) вместе с беглыми оппозиционерами, а... РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Участники террористической организации "Полк имени Кастуся Калиновского" (полк ВСУ, в который входят белорусские радикалы) вместе с беглыми оппозиционерами, а также наемниками летом 2024 года изучали сценарий захвата территории на юге Белоруссии одновременно с нападением ВСУ на Курскую область, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Один из сценариев, который рассматривался в Варшаве летом 2024 года: при поддержке "Полка Калиновского", "Паспалітае рушэнне" (Боевое крыло белорусской оппозиции в изгнании — Прим. Ред.) и наемников захватить часть территории на юге Беларуси, действуя в унисон с ВСУ в Курской области", — рассказал собеседник агентства. По его словам, часть участников организации "Паспалітае рушэнне" проходила подготовку в Литве, часть — на территории Польши. Подготовкой занимались участники "Полка Калиновского" с боевым опытом при активном участии украинских и польских спецслужб, отметил источник.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года совершили нападение с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС России в ходе масштабного наступления в Курской области освободили город Суджа и еще ряд населенных пунктов. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ, по данным Минобороны, потеряли более 75 тысяч человек.

