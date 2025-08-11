https://ria.ru/20250811/ispaniya-2034592352.html
Глава МИД Испании приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа
Глава МИД Испании приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 11.08.2025
Глава МИД Испании приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что положительно относится к встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что положительно относится к встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию ситуации на Украине. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "Я считаю очень положительным, что кто-то садится с Путиным за стол, чтобы поговорить о мире", - заявил Альбарес в интервью телеканалу TVE, отвечая на вопрос о том, какие у него ожидания от предстоящей встречи двух лидеров. Альбарес отметил, что поддерживает все, что может приблизить ситуацию на Украине к миру.
Глава МИД Испании приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа
