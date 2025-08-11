Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Испании приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/ispaniya-2034592352.html
Глава МИД Испании приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа
Глава МИД Испании приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 11.08.2025
Глава МИД Испании приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что положительно относится к встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом по... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T14:46:00+03:00
2025-08-11T14:46:00+03:00
в мире
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
мид испании‎
хосе мануэль альбарес
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/82/1509338234_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1e6a8671c08a200a746a2908ed9e423b.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что положительно относится к встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию ситуации на Украине. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "Я считаю очень положительным, что кто-то садится с Путиным за стол, чтобы поговорить о мире", - заявил Альбарес в интервью телеканалу TVE, отвечая на вопрос о том, какие у него ожидания от предстоящей встречи двух лидеров. Альбарес отметил, что поддерживает все, что может приблизить ситуацию на Украине к миру.
https://ria.ru/20250810/putin-2034421714.html
сша
аляска
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/82/1509338234_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_172096a5aae6635fe346f19c2af2e670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, мид испании‎, хосе мануэль альбарес, украина
В мире, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД Испании‎, Хосе Мануэль Альбарес, Украина
Глава МИД Испании приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа

Альбарес заявил, что положительно относится к встрече Путина с Трампом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПосольство Испании в Москве
Посольство Испании в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Посольство Испании в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что положительно относится к встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию ситуации на Украине.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
"Я считаю очень положительным, что кто-то садится с Путиным за стол, чтобы поговорить о мире", - заявил Альбарес в интервью телеканалу TVE, отвечая на вопрос о том, какие у него ожидания от предстоящей встречи двух лидеров.
Альбарес отметил, что поддерживает все, что может приблизить ситуацию на Украине к миру.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Путин рассказал Рахмону о переговорах с Уиткоффом
10 августа, 12:15
 
В миреСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампМИД Испании‎Хосе Мануэль АльбаресУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала