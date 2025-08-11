Рейтинг@Mail.ru
В МИД Ирана назвали условие для сокращения ядерной программы - РИА Новости, 11.08.2025
14:35 11.08.2025
В МИД Ирана назвали условие для сокращения ядерной программы
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран может согласиться на ограничения в своей ядерной программе на определённый период в обмен на снятие американских санкций, передает агентство Киодо по итогам интервью с министром. "Он заявил, что Иран "согласится на ограничения в ядерной разработке на определённый период" в обмен на снятие американских санкций против Ирана, и выразил намерение снизить уровень обогащения урана", - пишет агентство. Чиновник добавил, что Иран продолжает поддерживать связь с Соединенными Штатами через посредников, но не назвал предполагаемую дату возобновления переговоров. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов. Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
