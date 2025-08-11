Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор Intel встретится с Трампом в Белом доме, сообщает WSJ - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/intel-2034489500.html
Гендиректор Intel встретится с Трампом в Белом доме, сообщает WSJ
Гендиректор Intel встретится с Трампом в Белом доме, сообщает WSJ - РИА Новости, 11.08.2025
Гендиректор Intel встретится с Трампом в Белом доме, сообщает WSJ
Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник, чтобы обсудить сотрудничество его... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T01:59:00+03:00
2025-08-11T01:59:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760228176_0:261:3095:2002_1920x0_80_0_0_7936f5400117317d9a314d90dcfd4af6.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник, чтобы обсудить сотрудничество его компании и американского правительства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, ожидается, что Тан проведёт с Трампом обстоятельную беседу, в ходе которой расскажет о своём личном и профессиональном опыте, а также предложит варианты сотрудничества между правительством и компанией Intel. Гендиректор также надеется, что сможет вызвать расположение американского лидера, продемонстрировав свою преданность Соединенным Штатам и представив сохранение производственных мощностей Intel как вопрос национальной безопасности, сказал газете один из источников. На прошлой неделе Трамп призвал к отставке Тана на фоне подозрений в конфликте интересов. Призыв прозвучал спустя несколько дней после того, как сенатор-республиканец Том Коттон направил письмо гендиректору Intel с выражением обеспокоенности в связи с инвестициями Тана в китайские компании. По данным западных СМИ, Тана связывают личные и фондовые вложения в сотни китайских фирм, включая структуры, имеющие отношения к оборонному сектору КНР. В своем обращении Коттон также указал, что американские компании, получающие государственные субсидии, должны строго соблюдать нормы безопасности и отчитываться перед конгрессом.
https://ria.ru/20250807/tramp-2033978938.html
https://ria.ru/20250811/nvidia-2034488650.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760228176_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_fee0d3f039d3860b7964c24635ee4afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, дональд трамп
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
Гендиректор Intel встретится с Трампом в Белом доме, сообщает WSJ

WSJ: гендиректор Intel Лип-Бу Тан встретится с Трампом в Белом доме

© AP Photo / Paul SakumaЛоготип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Paul Sakuma
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник, чтобы обсудить сотрудничество его компании и американского правительства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, ожидается, что Тан проведёт с Трампом обстоятельную беседу, в ходе которой расскажет о своём личном и профессиональном опыте, а также предложит варианты сотрудничества между правительством и компанией Intel.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Трамп потребовал отставки главы совета директоров Intel
7 августа, 16:43
Гендиректор также надеется, что сможет вызвать расположение американского лидера, продемонстрировав свою преданность Соединенным Штатам и представив сохранение производственных мощностей Intel как вопрос национальной безопасности, сказал газете один из источников.
На прошлой неделе Трамп призвал к отставке Тана на фоне подозрений в конфликте интересов. Призыв прозвучал спустя несколько дней после того, как сенатор-республиканец Том Коттон направил письмо гендиректору Intel с выражением обеспокоенности в связи с инвестициями Тана в китайские компании.
По данным западных СМИ, Тана связывают личные и фондовые вложения в сотни китайских фирм, включая структуры, имеющие отношения к оборонному сектору КНР. В своем обращении Коттон также указал, что американские компании, получающие государственные субсидии, должны строго соблюдать нормы безопасности и отчитываться перед конгрессом.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
СМИ: Nvidia и AMD согласились платить США 15% выручки от продаж в Китае
01:39
 
В миреСШАКитайДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала