Гендиректор Intel встретится с Трампом в Белом доме, сообщает WSJ

WSJ: гендиректор Intel Лип-Бу Тан встретится с Трампом в Белом доме
© AP Photo / Paul SakumaЛоготип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник, чтобы обсудить сотрудничество его компании и американского правительства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, ожидается, что Тан проведёт с Трампом обстоятельную беседу, в ходе которой расскажет о своём личном и профессиональном опыте, а также предложит варианты сотрудничества между правительством и компанией Intel.
Гендиректор также надеется, что сможет вызвать расположение американского лидера, продемонстрировав свою преданность Соединенным Штатам и представив сохранение производственных мощностей Intel как вопрос национальной безопасности, сказал газете один из источников.
На прошлой неделе Трамп призвал к отставке Тана на фоне подозрений в конфликте интересов. Призыв прозвучал спустя несколько дней после того, как сенатор-республиканец Том Коттон направил письмо гендиректору Intel с выражением обеспокоенности в связи с инвестициями Тана в китайские компании.
По данным западных СМИ, Тана связывают личные и фондовые вложения в сотни китайских фирм, включая структуры, имеющие отношения к оборонному сектору КНР. В своем обращении Коттон также указал, что американские компании, получающие государственные субсидии, должны строго соблюдать нормы безопасности и отчитываться перед конгрессом.