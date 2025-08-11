В Индонезии солдата приговорили к смертной казни за убийство полицейских
Jakarta Globe: в Индонезии казнят убившего 3 полицейских в клубе петушиных боев
© AP Photo / Dita AlangkaraОфицеры полиции в Джакарте, Индонезия
© AP Photo / Dita Alangkara
Офицеры полиции в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Суд в Индонезии приговорил к смертной казни солдата, который убил трех полицейских, проводивших рейд в нелегальном клубе петушиных боев, передает газета Jakarta Globe.
"Суд приговорил подсудимого к смертной казни в качестве основного наказания и отстранение от военной службы с позором в качестве дополнительного", - заявил председательствующий судья полковник Фреди Фердиан Иснартанто, слова которого приводит издание в понедельник.
Сообщается, что капрал второго класса Базарсах в марте этого года застрелил троих полицейских, которые проводили рейд в нелегальном клубе петушиных боев в рамках кампании по борьбе с азартными играми. Помимо убийства, суд признал бывшего военного виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и участии в азартных играх.
Отмечается, что приговор соответствует требованию военной прокуратуры. Судьи пришли к выводу, что преступление было "гнусным и жестоким" и у подсудимого не было смягчающих обстоятельств.
