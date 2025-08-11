https://ria.ru/20250811/indonezija-2034647150.html

В Индонезии солдата приговорили к смертной казни за убийство полицейских

В Индонезии солдата приговорили к смертной казни за убийство полицейских - РИА Новости, 11.08.2025

В Индонезии солдата приговорили к смертной казни за убийство полицейских

Суд в Индонезии приговорил к смертной казни солдата, который убил трех полицейских, проводивших рейд в нелегальном клубе петушиных боев, передает газета Jakarta РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T17:49:00+03:00

2025-08-11T17:49:00+03:00

2025-08-11T17:49:00+03:00

в мире

индонезия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744660112_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_1fb963a30c2b2786f91104bcae11e96d.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Суд в Индонезии приговорил к смертной казни солдата, который убил трех полицейских, проводивших рейд в нелегальном клубе петушиных боев, передает газета Jakarta Globe. "Суд приговорил подсудимого к смертной казни в качестве основного наказания и отстранение от военной службы с позором в качестве дополнительного", - заявил председательствующий судья полковник Фреди Фердиан Иснартанто, слова которого приводит издание в понедельник. Сообщается, что капрал второго класса Базарсах в марте этого года застрелил троих полицейских, которые проводили рейд в нелегальном клубе петушиных боев в рамках кампании по борьбе с азартными играми. Помимо убийства, суд признал бывшего военного виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и участии в азартных играх. Отмечается, что приговор соответствует требованию военной прокуратуры. Судьи пришли к выводу, что преступление было "гнусным и жестоким" и у подсудимого не было смягчающих обстоятельств.

https://ria.ru/20240926/yaponiya-1974753023.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индонезия