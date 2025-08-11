https://ria.ru/20250811/gubernator-2034581525.html

Гладков дал совет чиновнику, отказавшемуся ехать в приграничье

Гладков дал совет чиновнику, отказавшемуся ехать в приграничье - РИА Новости, 11.08.2025

Гладков дал совет чиновнику, отказавшемуся ехать в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал заместителю регионального министра спорта Андрею Дятлову, отказавшемуся посетить объект в... РИА Новости, 11.08.2025

БЕЛГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал заместителю регионального министра спорта Андрею Дятлову, отказавшемуся посетить объект в приграничном районе, поискать возможность другого трудоустройства. В конце июля глава региона в Telegram-канале сообщал о визите в поселок Уразово Валуйского округа, в том числе в физкультурно-оздоровительный комплекс "Русич", который сильно пострадал из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины. По словам Гладкова, Дятлов отказался присутствовать на объекте, "потому что страшно". В ходе оперативного совещания регионального правительства в понедельник первый заместитель министра спорта Валерий Сирюшов попросил принять меры к должностному лицу. "Считаю, что с учетом оперативной обстановки в нашем регионе, поведение данного должностного лица снижает уровень доверия к региональной власти. Прошу принять меры к данному должностному лицу, чтобы данные факты впредь не повторялись", - сказал Сирюшов. Губернатор отметил, что каждый человек по-разному справляется со стрессом и по-разному относится к своим должностным обязанностям. Но, если человек не способен, исходя из особенностей своего характера, справиться с текущими обстоятельствами, то эти должности не для него. "Если власть дрогнет, то будет катастрофа… Наверное, в рамках действующего законодательства эти должности надо отдавать тем, кто способен исполнять данные поручения, несмотря на текущую обстановку… Не надо нарушать закон, давать оценку… нужно сказать спасибо и поискать возможность другого трудоустройства данному человеку", - пояснил Гладков.

