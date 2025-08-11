Рейтинг@Mail.ru
Гладков дал совет чиновнику, отказавшемуся ехать в приграничье - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/gubernator-2034581525.html
Гладков дал совет чиновнику, отказавшемуся ехать в приграничье
Гладков дал совет чиновнику, отказавшемуся ехать в приграничье - РИА Новости, 11.08.2025
Гладков дал совет чиновнику, отказавшемуся ехать в приграничье
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал заместителю регионального министра спорта Андрею Дятлову, отказавшемуся посетить объект в... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T14:00:00+03:00
2025-08-11T14:00:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858592_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6e0ceca206b245cef07f03c08917efe0.jpg
БЕЛГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал заместителю регионального министра спорта Андрею Дятлову, отказавшемуся посетить объект в приграничном районе, поискать возможность другого трудоустройства. В конце июля глава региона в Telegram-канале сообщал о визите в поселок Уразово Валуйского округа, в том числе в физкультурно-оздоровительный комплекс "Русич", который сильно пострадал из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины. По словам Гладкова, Дятлов отказался присутствовать на объекте, "потому что страшно". В ходе оперативного совещания регионального правительства в понедельник первый заместитель министра спорта Валерий Сирюшов попросил принять меры к должностному лицу. "Считаю, что с учетом оперативной обстановки в нашем регионе, поведение данного должностного лица снижает уровень доверия к региональной власти. Прошу принять меры к данному должностному лицу, чтобы данные факты впредь не повторялись", - сказал Сирюшов. Губернатор отметил, что каждый человек по-разному справляется со стрессом и по-разному относится к своим должностным обязанностям. Но, если человек не способен, исходя из особенностей своего характера, справиться с текущими обстоятельствами, то эти должности не для него. "Если власть дрогнет, то будет катастрофа… Наверное, в рамках действующего законодательства эти должности надо отдавать тем, кто способен исполнять данные поручения, несмотря на текущую обстановку… Не надо нарушать закон, давать оценку… нужно сказать спасибо и поискать возможность другого трудоустройства данному человеку", - пояснил Гладков.
https://ria.ru/20250728/stroitelstvo-2031860361.html
https://ria.ru/20250512/belgorod-2016544655.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858592_120:0:1897:1333_1920x0_80_0_0_a5337acd84df6b253340863a5725b10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, политика
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Политика
Гладков дал совет чиновнику, отказавшемуся ехать в приграничье

Гладков посоветовал чиновнику, отказавшемуся ехать в приграничье, сменить работу

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал заместителю регионального министра спорта Андрею Дятлову, отказавшемуся посетить объект в приграничном районе, поискать возможность другого трудоустройства.
В конце июля глава региона в Telegram-канале сообщал о визите в поселок Уразово Валуйского округа, в том числе в физкультурно-оздоровительный комплекс "Русич", который сильно пострадал из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины. По словам Гладкова, Дятлов отказался присутствовать на объекте, "потому что страшно".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций
28 июля, 11:07
В ходе оперативного совещания регионального правительства в понедельник первый заместитель министра спорта Валерий Сирюшов попросил принять меры к должностному лицу.
"Считаю, что с учетом оперативной обстановки в нашем регионе, поведение данного должностного лица снижает уровень доверия к региональной власти. Прошу принять меры к данному должностному лицу, чтобы данные факты впредь не повторялись", - сказал Сирюшов.
Губернатор отметил, что каждый человек по-разному справляется со стрессом и по-разному относится к своим должностным обязанностям. Но, если человек не способен, исходя из особенностей своего характера, справиться с текущими обстоятельствами, то эти должности не для него.
"Если власть дрогнет, то будет катастрофа… Наверное, в рамках действующего законодательства эти должности надо отдавать тем, кто способен исполнять данные поручения, несмотря на текущую обстановку… Не надо нарушать закон, давать оценку… нужно сказать спасибо и поискать возможность другого трудоустройства данному человеку", - пояснил Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций
12 мая, 17:28
 
Белгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала