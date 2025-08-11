https://ria.ru/20250811/gubernator-2034577976.html

Путин встретился с губернатором Омской области

Путин встретился с губернатором Омской области - РИА Новости, 11.08.2025

Путин встретился с губернатором Омской области

Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко.Обсуждалось социально-экономическое развитие региона: ситуация с аварийным жильем, промышленное производство, уровень заработных плат, а также инвестиционные проекты.Предыдущая рабочая встреча президента с Хоценко состоялась в Кремле в августе 2023 года, когда тот был временно исполняющим обязанности губернатора. Они тогда обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко Обсуждалось социально-экономическое развитие региона: ситуация с аварийным жильём, промышленное производство, уровень заработных плат, а также инвестиционные проекты.

