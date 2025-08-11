Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с губернатором Омской области - РИА Новости, 11.08.2025
13:46 11.08.2025 (обновлено: 14:04 11.08.2025)
Путин встретился с губернатором Омской области
Путин встретился с губернатором Омской области - РИА Новости, 11.08.2025
Путин встретился с губернатором Омской области
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. РИА Новости, 11.08.2025
политика
омская область
россия
владимир путин
виталий хоценко
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко.Обсуждалось социально-экономическое развитие региона: ситуация с аварийным жильем, промышленное производство, уровень заработных плат, а также инвестиционные проекты.Предыдущая рабочая встреча президента с Хоценко состоялась в Кремле в августе 2023 года, когда тот был временно исполняющим обязанности губернатора. Они тогда обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.
политика, омская область, россия, владимир путин, виталий хоценко
Политика, Омская область, Россия, Владимир Путин, Виталий Хоценко
Путин встретился с губернатором Омской области

Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
Обсуждалось социально-экономическое развитие региона: ситуация с аварийным жильем, промышленное производство, уровень заработных плат, а также инвестиционные проекты.
Предыдущая рабочая встреча президента с Хоценко состоялась в Кремле в августе 2023 года, когда тот был временно исполняющим обязанности губернатора. Они тогда обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.
