Грушко стал спецпредставителем президента по Союзному государству

https://ria.ru/20250811/grushko-2034602403.html
Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко спецпредставителем президента по Договору о гарантиях безопасности Союзного государства... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:10:00+03:00
2025-08-11T15:10:00+03:00
2025-08-11T15:13:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983617158_0:58:2867:1671_1920x0_80_0_0_3137353208ed2552b762a0db4f9d0041.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко спецпредставителем президента по Договору о гарантиях безопасности Союзного государства России и Белоруссии, говорится в распоряжении. "Возложить на заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича обязанности специального представителя Российской Федерации, предусмотренные пунктом 3 статьи 8 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в городе Минске 6 декабря 2024 года", - говорится в распоряжении.
https://ria.ru/20250205/dogovor-1997584752.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983617158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3590204548998bbfa82e8e01e52f04d8.jpg
