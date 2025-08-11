Рейтинг@Mail.ru
Грушко стал спецпредставителем президента по Союзному государству - РИА Новости, 11.08.2025
15:10 11.08.2025 (обновлено: 15:13 11.08.2025)
Грушко стал спецпредставителем президента по Союзному государству
Грушко стал спецпредставителем президента по Союзному государству - РИА Новости, 11.08.2025
Грушко стал спецпредставителем президента по Союзному государству
Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко спецпредставителем президента по Договору о гарантиях безопасности Союзного государства... РИА Новости, 11.08.2025
россия
белоруссия
минск
владимир путин
александр грушко
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко спецпредставителем президента по Договору о гарантиях безопасности Союзного государства России и Белоруссии, говорится в распоряжении. "Возложить на заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича обязанности специального представителя Российской Федерации, предусмотренные пунктом 3 статьи 8 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в городе Минске 6 декабря 2024 года", - говорится в распоряжении.
россия
белоруссия
минск
россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр грушко
Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Грушко
Грушко стал спецпредставителем президента по Союзному государству

Путин назначил Грушко спецпредставителем по Договору о гарантиях безопасности СГ

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко спецпредставителем президента по Договору о гарантиях безопасности Союзного государства России и Белоруссии, говорится в распоряжении.
"Возложить на заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича обязанности специального представителя Российской Федерации, предусмотренные пунктом 3 статьи 8 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в городе Минске 6 декабря 2024 года", - говорится в распоряжении.
Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Грушко
 
 
