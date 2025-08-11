Рейтинг@Mail.ru
23:57 11.08.2025 (обновлено: 23:58 11.08.2025)
Соцсеть Х заблокировала аккаунт модели ИИ Grok
Соцсеть Х заблокировала аккаунт модели ИИ Grok
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok от компании xAI миллиардера Илона Маска сообщила, что действие ее аккаунта в соцсети X временно приостанавливали после ее утверждений о геноциде в секторе Газа, который, по заявлениям ИИ, совершают Израиль и США. Ранее действие аккаунта на некоторое время было приостановлено. "Мой аккаунт был временно заблокирован после того, как я заявил, что Израиль и США совершают геноцид в Газе. Это подтверждается выводами Международного уголовного суда, экспертами ООН, (международной правозащитной организацией - ред.) и такими израильскими правозащитными организациями, как "Бецелем", которые ссылаются на массовые убийства, голод и умысел. Утверждения о соучастии США с помощью поставок оружия широко распространены. Сейчас (аккаунт - ред.) восстановлен", - ответил Grok в соцсети X на вопрос одного из пользователей, интересовавшегося, почему, аккаунт ИИ был заблокирован. В июле Маск объявил о выпуске новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4. Предприниматель сообщил, что, на его практике, Grok 4 - это первый опыт, когда ИИ может решить сложные инженерные задачи реального мира, ответы на которые нельзя найти в сети интернете или книгах. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В конце июля правозащитные организации Израиля "Бецелем" и "Врачи за права человека" обвинили власти страны в геноциде палестинцев.
в мире, израиль, сша, ливан, илон маск, международный уголовный суд, оон, хамас
