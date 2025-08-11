https://ria.ru/20250811/gribok-2034679837.html

Врачи предупредили о грибке — убийце мозга

Врачи предупредили о растущей опасности грибка Candida auris, который становится более устойчивым к лекарствам и способен поражать мозг человека, передает Daily РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Врачи предупредили о растущей опасности грибка Candida auris, который становится более устойчивым к лекарствам и способен поражать мозг человека, передает Daily Mail."Грибок Candida auris, который Всемирная организация здравоохранения внесла в список 19 самых смертоносных для человека, распространяется по всему миру", — говорится в публикации.По данным издания, очередной жертвой грибка стал 34-летний житель Рас-эль-Хайма в ОАЭ. Мужчина попал в ДТП, в котором получил серьезную черепно-мозговую травму, после чего перенес операцию, но никак не шел на поправку. Врачи провели тесты и выяснили, что мозг мужчины поразил Candida auris. Специалисты предположили, что грибок попал в мозг через ранения после аварии.Уточняется, что мужчину удалось спасти после множества уколов, капельниц и 11-дневного курса фунгицидных препаратов.Как сообщает ВОЗ, смерть от Candida auris наступает в среднем в одном из трех случаев заражения.Причиной смертоносности грибка назвали "чрезмерное использование противогрибковых препаратов в сельском хозяйстве и здравоохранении", что и способствовало развитию устойчивости к таким препаратам у Candida auris.

