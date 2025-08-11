Рейтинг@Mail.ru
Врачи предупредили о грибке — убийце мозга - РИА Новости, 11.08.2025
21:21 11.08.2025
Врачи предупредили о грибке — убийце мозга
Врачи предупредили о грибке — убийце мозга - РИА Новости, 11.08.2025
Врачи предупредили о грибке — убийце мозга
Врачи предупредили о растущей опасности грибка Candida auris, который становится более устойчивым к лекарствам и способен поражать мозг человека, передает Daily РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T21:21:00+03:00
2025-08-11T21:21:00+03:00
воз
оаэ
рас-эль-хайма (эмират)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147358/77/1473587709_0:417:4000:2667_1920x0_80_0_0_d23b1f1c50c2f76a5ac2b5e2e28644e2.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Врачи предупредили о растущей опасности грибка Candida auris, который становится более устойчивым к лекарствам и способен поражать мозг человека, передает Daily Mail."Грибок Candida auris, который Всемирная организация здравоохранения внесла в список 19 самых смертоносных для человека, распространяется по всему миру", — говорится в публикации.По данным издания, очередной жертвой грибка стал 34-летний житель Рас-эль-Хайма в ОАЭ. Мужчина попал в ДТП, в котором получил серьезную черепно-мозговую травму, после чего перенес операцию, но никак не шел на поправку. Врачи провели тесты и выяснили, что мозг мужчины поразил Candida auris. Специалисты предположили, что грибок попал в мозг через ранения после аварии.Уточняется, что мужчину удалось спасти после множества уколов, капельниц и 11-дневного курса фунгицидных препаратов.Как сообщает ВОЗ, смерть от Candida auris наступает в среднем в одном из трех случаев заражения.Причиной смертоносности грибка назвали "чрезмерное использование противогрибковых препаратов в сельском хозяйстве и здравоохранении", что и способствовало развитию устойчивости к таким препаратам у Candida auris.
оаэ
рас-эль-хайма (эмират)
воз, оаэ, рас-эль-хайма (эмират), в мире
ВОЗ, ОАЭ, Рас-эль-Хайма (эмират), В мире
Врачи предупредили о грибке — убийце мозга

DM: врачи предупредили о распространении грибка, поражающего мозг

Врач изучает снимки головного мозга человека
Врач изучает снимки головного мозга человека - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Fotolia / Sergey Nivens
Врач изучает снимки головного мозга человека. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Врачи предупредили о растущей опасности грибка Candida auris, который становится более устойчивым к лекарствам и способен поражать мозг человека, передает Daily Mail.
"Грибок Candida auris, который Всемирная организация здравоохранения внесла в список 19 самых смертоносных для человека, распространяется по всему миру", — говорится в публикации.
По данным издания, очередной жертвой грибка стал 34-летний житель Рас-эль-Хайма в ОАЭ. Мужчина попал в ДТП, в котором получил серьезную черепно-мозговую травму, после чего перенес операцию, но никак не шел на поправку. Врачи провели тесты и выяснили, что мозг мужчины поразил Candida auris. Специалисты предположили, что грибок попал в мозг через ранения после аварии.
Уточняется, что мужчину удалось спасти после множества уколов, капельниц и 11-дневного курса фунгицидных препаратов.
Как сообщает ВОЗ, смерть от Candida auris наступает в среднем в одном из трех случаев заражения.
Причиной смертоносности грибка назвали "чрезмерное использование противогрибковых препаратов в сельском хозяйстве и здравоохранении", что и способствовало развитию устойчивости к таким препаратам у Candida auris.
