Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в России планируют пересмотреть порядок предоставления госуслуг - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 11.08.2025 (обновлено: 06:32 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/gosuslugi-2034499412.html
СМИ: в России планируют пересмотреть порядок предоставления госуслуг
СМИ: в России планируют пересмотреть порядок предоставления госуслуг - РИА Новости, 11.08.2025
СМИ: в России планируют пересмотреть порядок предоставления госуслуг
В России планируют изменить подход к предоставлению государственных услуг, пишет газета "Известия" со ссылкой на вице-премьера Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T05:50:00+03:00
2025-08-11T06:32:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России планируют изменить подход к предоставлению государственных услуг, пишет газета "Известия" со ссылкой на вице-премьера Дмитрий Григоренко.По его словам, речь идет о трансформации доступа к сервисам на портале "Госуслуги"."Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом, без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой", — сказал он.Парламентарий пояснил, что за каждым подобным набором услуг будет закреплен куратор, чтобы давать обратную связь и помогать с устранением сбоев или ошибок. Человек, который обращается за конкретным сервисом, будет знать, кто персонально отвечает за его работоспособность, а также сможет увидеть реальное фото ассистента.Как отмечается в материале, до конца 2030 года планируется перевести 99 процентов социально значимых услуг в электронный вид. При этом у граждан не будет необходимости постоянно предоставлять документы, некоторые ведомства смогут получать информацию о них из государственных реестров.На прошлой неделе в аппарате Григоренко сообщили, что более 180 региональных сервисов "жизненные ситуации" запущено на портале "Госуслуги" с 2024 года. В рамках одной региональной "жизненной ситуации" на 42% сократилось время получения услуг, на 67% — количество необходимых визитов, а на 40% — количество необходимых документов. Планируется, что к концу года на "Госуслугах" появится еще 245 региональных сервисов "жизненные ситуации".
https://ria.ru/20250807/max-2034026543.html
https://ria.ru/20250804/sud-2033303986.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_145331ad1f0437ef5d4715087c7a6e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий григоренко
Россия, Дмитрий Григоренко
СМИ: в России планируют пересмотреть порядок предоставления госуслуг

В России планируют изменить сервисы на портале "Госуслуги"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мобильное приложение интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России планируют изменить подход к предоставлению государственных услуг, пишет газета "Известия" со ссылкой на вице-премьера Дмитрий Григоренко.
По его словам, речь идет о трансформации доступа к сервисам на портале "Госуслуги".
"Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом, без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой", — сказал он.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре "Госуслуг"
7 августа, 20:21
Парламентарий пояснил, что за каждым подобным набором услуг будет закреплен куратор, чтобы давать обратную связь и помогать с устранением сбоев или ошибок. Человек, который обращается за конкретным сервисом, будет знать, кто персонально отвечает за его работоспособность, а также сможет увидеть реальное фото ассистента.
Как отмечается в материале, до конца 2030 года планируется перевести 99 процентов социально значимых услуг в электронный вид. При этом у граждан не будет необходимости постоянно предоставлять документы, некоторые ведомства смогут получать информацию о них из государственных реестров.
На прошлой неделе в аппарате Григоренко сообщили, что более 180 региональных сервисов "жизненные ситуации" запущено на портале "Госуслуги" с 2024 года. В рамках одной региональной "жизненной ситуации" на 42% сократилось время получения услуг, на 67% — количество необходимых визитов, а на 40% — количество необходимых документов. Планируется, что к концу года на "Госуслугах" появится еще 245 региональных сервисов "жизненные ситуации".
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Волгограда арестовали 14 человек по делу о взломе "Госуслуг"
4 августа, 16:44
 
РоссияДмитрий Григоренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала