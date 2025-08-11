СМИ: в России планируют пересмотреть порядок предоставления госуслуг

https://ria.ru/20250811/gosuslugi-2034499412.html

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России планируют изменить подход к предоставлению государственных услуг, пишет газета "Известия" со ссылкой на вице-премьера Дмитрий Григоренко.По его словам, речь идет о трансформации доступа к сервисам на портале "Госуслуги"."Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом, без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой", — сказал он.Парламентарий пояснил, что за каждым подобным набором услуг будет закреплен куратор, чтобы давать обратную связь и помогать с устранением сбоев или ошибок. Человек, который обращается за конкретным сервисом, будет знать, кто персонально отвечает за его работоспособность, а также сможет увидеть реальное фото ассистента.Как отмечается в материале, до конца 2030 года планируется перевести 99 процентов социально значимых услуг в электронный вид. При этом у граждан не будет необходимости постоянно предоставлять документы, некоторые ведомства смогут получать информацию о них из государственных реестров.На прошлой неделе в аппарате Григоренко сообщили, что более 180 региональных сервисов "жизненные ситуации" запущено на портале "Госуслуги" с 2024 года. В рамках одной региональной "жизненной ситуации" на 42% сократилось время получения услуг, на 67% — количество необходимых визитов, а на 40% — количество необходимых документов. Планируется, что к концу года на "Госуслугах" появится еще 245 региональных сервисов "жизненные ситуации".

