В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Минюста Константину Чуйченко с предложением упростить требования к указанию паспортных данных при оформлении заявлений, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Авторы инициативы — Владислав Даванков, Александр Демин, Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова. Они отмечают, что для надежной идентификации личности и проверки действительности паспорта через официальный сервис МВД достаточно лишь серии и номера документа. Собирать и хранить остальную информацию депутаты считают избыточным. "В связи с этим партия "Новые люди" предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций, а также обновить типовые формы документов, закрепив в них правило, по которому для идентификации личности по паспорту достаточно указания его серии и номера", — сказано в документе.Подчеркивается, что это в совокупности с цифровыми возможностями и действующим законодательством станет важным шагом для упрощения бюрократических процессов."Учитывая изложенное, просим Вас, уважаемый Константин Анатольевич, поручить профильным департаментам проработать предложения по системному упрощению требований к указанию паспортных данных в гражданском обороте", — написано в обращении.Отмечается, что это поспособствует формированию нового поколения ответственных водителей и даст молодежи дополнительные возможности для развития и самореализации.
"Новые люди" предложили упростить требования к указанию паспортных данных
