Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 11.08.2025 (обновлено: 18:54 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/gosduma-2034606584.html
В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных
В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных - РИА Новости, 11.08.2025
В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Минюста Константину Чуйченко с предложением упростить требования к указанию паспортных данных РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:25:00+03:00
2025-08-11T18:54:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39989/84/399898467_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_a0e134aa6697fb14a845a26300dea8d7.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Минюста Константину Чуйченко с предложением упростить требования к указанию паспортных данных при оформлении заявлений, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Авторы инициативы — Владислав Даванков, Александр Демин, Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова. Они отмечают, что для надежной идентификации личности и проверки действительности паспорта через официальный сервис МВД достаточно лишь серии и номера документа. Собирать и хранить остальную информацию депутаты считают избыточным. "В связи с этим партия "Новые люди" предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций, а также обновить типовые формы документов, закрепив в них правило, по которому для идентификации личности по паспорту достаточно указания его серии и номера", — сказано в документе.Подчеркивается, что это в совокупности с цифровыми возможностями и действующим законодательством станет важным шагом для упрощения бюрократических процессов."Учитывая изложенное, просим Вас, уважаемый Константин Анатольевич, поручить профильным департаментам проработать предложения по системному упрощению требований к указанию паспортных данных в гражданском обороте", — написано в обращении.Отмечается, что это поспособствует формированию нового поколения ответственных водителей и даст молодежи дополнительные возможности для развития и самореализации.
https://ria.ru/20250810/pasport-2034389448.html
https://ria.ru/20250423/pasport-2012866279.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39989/84/399898467_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_3c86d56500c517125a6449d2e66d55a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Госдума РФ
В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных

"Новые люди" предложили упростить требования к указанию паспортных данных

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Минюста Константину Чуйченко с предложением упростить требования к указанию паспортных данных при оформлении заявлений, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторы инициативы — Владислав Даванков, Александр Демин, Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова. Они отмечают, что для надежной идентификации личности и проверки действительности паспорта через официальный сервис МВД достаточно лишь серии и номера документа. Собирать и хранить остальную информацию депутаты считают избыточным.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности
10 августа, 03:53
"В связи с этим партия "Новые люди" предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций, а также обновить типовые формы документов, закрепив в них правило, по которому для идентификации личности по паспорту достаточно указания его серии и номера", — сказано в документе.
Подчеркивается, что это в совокупности с цифровыми возможностями и действующим законодательством станет важным шагом для упрощения бюрократических процессов.
"Учитывая изложенное, просим Вас, уважаемый Константин Анатольевич, поручить профильным департаментам проработать предложения по системному упрощению требований к указанию паспортных данных в гражданском обороте", — написано в обращении.
Отмечается, что это поспособствует формированию нового поколения ответственных водителей и даст молодежи дополнительные возможности для развития и самореализации.
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Россиян предупредили что будет, если просрочить паспорт за границей
23 апреля, 02:52
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала