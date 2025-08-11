Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали об усилении контроля над жизненно необходимыми лекарствами - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/gosduma-2034491323.html
В ГД рассказали об усилении контроля над жизненно необходимыми лекарствами
В ГД рассказали об усилении контроля над жизненно необходимыми лекарствами - РИА Новости, 11.08.2025
В ГД рассказали об усилении контроля над жизненно необходимыми лекарствами
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 1 сентября усилит в РФ контроль за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T02:48:00+03:00
2025-08-11T02:48:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 1 сентября усилит в РФ контроль за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для медицинского применения (ЖНВЛП), рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "С 1 сентября вступит в силу постановление правительства РФ о правилах регулирования отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для медицинского применения (ЖНВЛП). ФАС будет проводить экономический анализ на предмет обоснованности заявленных цен при ее государственной регистрации и перерегистрации. Такой контроль позволит выявлять случаи неоправданного повышения цен и своевременно реагировать на них", - сказал Леонов. По словам парламентария, будут введены новые процедуры и сроки для регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей таких лекарств. "Общий срок процедуры составит не более 26 рабочих дней со дня подачи заявления. Благодаря этому производители смогут быстрее выводить свою продукцию на рынок, обеспечивая своевременное поступление необходимых медикаментов пациентам", - отметил он. Кроме того, Леонов уточнил, что власти субъектов РФ будут обязаны устанавливать предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактической отпускной цене производителя в соответствии с методикой ФАС. "Немаловажно, что оптовые организации смогут формировать розничные цены на ЖНВЛП с оптовой и розничной надбавкой к фактической отпускной цене производителя в сумме, не превышающей предельный размер оптовых и розничных надбавок, установленный субъектом. Это предотвратит чрезмерное увеличение конечных цен на медикаменты и сделает лекарства доступнее для населения", - подчеркнул он. По его мнению, данные меры позволят повысить прозрачность ценообразования, а также предотвратить необоснованное завышение цен, что в результате сможет гарантировать доступность жизненно необходимых препаратов даже для социально уязвимых слоев населения.
https://ria.ru/20250729/gosduma-2032146015.html
https://ria.ru/20250727/gosduma-2031682165.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей леонов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Общество, Россия, Сергей Леонов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
В ГД рассказали об усилении контроля над жизненно необходимыми лекарствами

Депутат Леонов: контроль за ценами на ЖНВЛП усилится с 1 сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 1 сентября усилит в РФ контроль за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для медицинского применения (ЖНВЛП), рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"С 1 сентября вступит в силу постановление правительства РФ о правилах регулирования отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для медицинского применения (ЖНВЛП). ФАС будет проводить экономический анализ на предмет обоснованности заявленных цен при ее государственной регистрации и перерегистрации. Такой контроль позволит выявлять случаи неоправданного повышения цен и своевременно реагировать на них", - сказал Леонов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Госдуме призвали внести вакцину от менингококка в календарь прививок
29 июля, 15:22
По словам парламентария, будут введены новые процедуры и сроки для регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей таких лекарств.
"Общий срок процедуры составит не более 26 рабочих дней со дня подачи заявления. Благодаря этому производители смогут быстрее выводить свою продукцию на рынок, обеспечивая своевременное поступление необходимых медикаментов пациентам", - отметил он.
Кроме того, Леонов уточнил, что власти субъектов РФ будут обязаны устанавливать предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактической отпускной цене производителя в соответствии с методикой ФАС.
"Немаловажно, что оптовые организации смогут формировать розничные цены на ЖНВЛП с оптовой и розничной надбавкой к фактической отпускной цене производителя в сумме, не превышающей предельный размер оптовых и розничных надбавок, установленный субъектом. Это предотвратит чрезмерное увеличение конечных цен на медикаменты и сделает лекарства доступнее для населения", - подчеркнул он.
По его мнению, данные меры позволят повысить прозрачность ценообразования, а также предотвратить необоснованное завышение цен, что в результате сможет гарантировать доступность жизненно необходимых препаратов даже для социально уязвимых слоев населения.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В ГД рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября
27 июля, 02:18
 
ОбществоРоссияСергей ЛеоновФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала