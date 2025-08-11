Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести ежегодную программу "Первосентябрьский капитал"
01:08 11.08.2025
В ГД предложили ввести ежегодную программу "Первосентябрьский капитал"
госдума рф
общество
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением ввести в стране программу "Первосентябрьский капитал" - ежегодные выплаты к 1 сентября в размере не менее 25% от средней зарплаты по региону на каждого ребенка школьного возраста, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть вопрос и инициировать введение ежегодной федеральной программы "Первосентябрьский капитал", предусматривающей выплату на каждого ребёнка школьного возраста. А именно - 25% от средней зарплаты по региону на каждого школьника 1-4 классов, 30% - на каждого школьника 5-9 классов, 35% - на каждого школьника 10-11 классов", - сказано в документе. В нем отмечается, что такая градация обусловлена объективной необходимостью покрывать возрастающие затраты на обучение: приобретение более сложных и дорогостоящих учебных материалов, пособий, специализированной литературы, оплату дополнительных курсов и репетиторов, а также необходимость в более качественной технике у учащихся среднего и старшего звена. Согласно предложению, выплата должна производиться не позднее одного календарного месяца перед 1 сентября текущего года. "Перед началом каждого нового учебного года миллионы российских родителей вынуждены решать сложнейшую задачу: обеспечить детей всем необходимым для обучения, не выходя за пределы семейного бюджета. Эта ситуация создаёт серьёзное социальное напряжения", - подчеркивается в документе. По мнению вице-спикера Госдумы, реализация программы "Первосентябрьский капитал" позволит не только существенно снизить неподъёмную для многих финансовую нагрузку на семьи с детьми, но и станет действенной мерой в решении важнейших задач государственной политики по поддержке института семьи, повышению рождаемости и укреплению традиционных семейных ценностей.
госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением ввести в стране программу "Первосентябрьский капитал" - ежегодные выплаты к 1 сентября в размере не менее 25% от средней зарплаты по региону на каждого ребенка школьного возраста, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В нем отмечается, что такая градация обусловлена объективной необходимостью покрывать возрастающие затраты на обучение: приобретение более сложных и дорогостоящих учебных материалов, пособий, специализированной литературы, оплату дополнительных курсов и репетиторов, а также необходимость в более качественной технике у учащихся среднего и старшего звена.
Согласно предложению, выплата должна производиться не позднее одного календарного месяца перед 1 сентября текущего года.
"Перед началом каждого нового учебного года миллионы российских родителей вынуждены решать сложнейшую задачу: обеспечить детей всем необходимым для обучения, не выходя за пределы семейного бюджета. Эта ситуация создаёт серьёзное социальное напряжения", - подчеркивается в документе.
По мнению вице-спикера Госдумы, реализация программы "Первосентябрьский капитал" позволит не только существенно снизить неподъёмную для многих финансовую нагрузку на семьи с детьми, но и станет действенной мерой в решении важнейших задач государственной политики по поддержке института семьи, повышению рождаемости и укреплению традиционных семейных ценностей.
