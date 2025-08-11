https://ria.ru/20250811/gosduma-2034485347.html
В Госдуму внесут проект о вступлении в политические партии с 16 лет
В Госдуму внесут проект о вступлении в политические партии с 16 лет
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается разрешить вступление в политические партии с 16 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "О политических партиях" (далее – законопроект) направлен на снижение возрастного ценза для вступления в политические партии до 16 лет с целью большего вовлечения молодёжи в общественно-политическую жизнь, формирования у неё активной политической позиции", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. В сопроводительных документах отмечается, что политические партии в настоящее время имеют свои молодежные организации, вовлекают молодёжь в свою деятельность. Уточняется, что предлагаемое изменение также позволит лицам, достигшим возраста 16 лет, которые в настоящее время активно принимают участие в деятельности политических партий, иметь легальный статус члена политической партии. По мнению авторов проекта, принятие данного законопроекта позволит вовлечь как можно большее число молодёжи в общественно-политическую жизнь, в решение общегосударственных, общественно-значимых вопросов, что будет способствовать развитию партийно-политической системы страны.
