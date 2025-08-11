https://ria.ru/20250811/glava-2034615733.html
В МИД Чехии сделали предупреждение Украине
В МИД Чехии сделали предупреждение Украине - РИА Новости, 11.08.2025
В МИД Чехии сделали предупреждение Украине
Глава МИД Чехии Ян Липавский напомнил Киеву, что Украина на пути в Евросоюз не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T16:11:00+03:00
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский напомнил Киеву, что Украина на пути в Евросоюз не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры. "Украина не должна замедлять реформы в стране, равно как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры. Это хрупкие, но необходимые составляющие правил украинского пути в Европу. Мы не отступим от этих требований", - приводит слова Липавского украинское издание "Европейская правда". Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
