Гладков встретился с участниками белгородского кадрового проекта "Сталь"

Гладков встретился с участниками белгородского кадрового проекта "Сталь"

2025-08-11T19:05:00+03:00

БЕЛГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с участниками первого потока регионального кадрового проекта для ветеранов СВО "Сталь" и рассказал об особенностях работы в органах региональной власти, сообщила пресс-служба правительства области. Кадровый областной проект "Сталь" реализуется в Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Он создан по аналогии с федеральной программой "Время героев". Губернатор Белгородской области провел встречу с ветеранами СВО, у которых стартовала очная образовательная программа на базе НИУ "БелГУ". "Я очень хочу, чтобы вы четко понимали, в каком направлении хотите дальше двигаться. Нам нужны изменения - здесь важна обратная связь от людей: слушаешь, слышишь, анализируешь и берешь в работу. Это единственный правильный подход", - подчеркнул Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Проект "Сталь" - одна из форм помощи участникам СВО в адаптации к мирной жизни, реализации их способностей и талантов в социально-экономическом пространстве, передачи и тиражировании их жизненного и профессионального опыта. Главная цель программы - обучить участников и ветеранов специальной военной операции работе в органах региональной и муниципальной власти, госкомпаниях. "Если работать правильно и с ответственностью, вы будете тратить 20 часов в день. Чем больше работаешь, тем больше запрос со стороны людей, тем больше обращений от жителей. Нужно заслужить этот уровень доверия, этот процесс сложный, ведь объем работы с каждым днем фактически растет", - добавил Гладков. На протяжении года финалисты проекта пройдут обучение по шести модулям программы переподготовки "Государственное и муниципальное управление". Учебный план включает в себя лекции, семинары, круглые столы, стратегические сессии и самостоятельную работу. По итогам каждого образовательного блока участников ждет практическое закрепление полученных знаний - двухнедельные стажировки в органах власти под руководством опытного наставника. В конце их ждет обязательная защита выпускных работ. Наставниками ветеранов СВО станут руководители государственных органов власти - заместители губернатора и министры Белгородской области, руководители органов местного самоуправления - главы муниципалитетов и их заместители, а также областные и муниципальные депутаты. Кроме того, в рамках обучения предусмотрено индивидуальное психологическое сопровождение участников, организация культурного досуга, в том числе проведение семейных выходных с мероприятиями на командообразование, развитие навыков общения и взаимодействия. Проект "Сталь" направлен на стопроцентное трудоустройство ветеранов и участников специальной военной операции в органы государственной и муниципальной власти Белгородской области.

