Макрон выступил с новым предложением по сектору Газа - РИА Новости, 11.08.2025
15:33 11.08.2025 (обновлено: 15:35 11.08.2025)
Макрон выступил с новым предложением по сектору Газа
в мире
франция
израиль
париж
эммануэль макрон
махмуд аббас
оон
генеральная ассамблея оон
ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением запустить миссию по стабилизации сектора Газа под эгидой ООН, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс. "Французский президент предлагает "международную коалицию под мандатом ООН", с "приоритетом" для "борьбы против терроризма, стабилизации Газы, поддержки ее населения и установления мирного и стабильного правительства", - приводит цитаты агентство, ссылаясь на Елисейский дворец. Макрон также раскритиковал решение Израиля по расширению операции в анклаве, назвав эти шаги "объявленной катастрофой" и "стремительным рывком в сторону постоянной войны". Президент Франции Эммануэль Макрон 25 июля анонсировал, что Париж официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
в мире, франция, израиль, париж, эммануэль макрон, махмуд аббас, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Франция, Израиль, Париж, Эммануэль Макрон, Махмуд Аббас, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением запустить миссию по стабилизации сектора Газа под эгидой ООН, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс.
"Французский президент предлагает "международную коалицию под мандатом ООН", с "приоритетом" для "борьбы против терроризма, стабилизации Газы, поддержки ее населения и установления мирного и стабильного правительства", - приводит цитаты агентство, ссылаясь на Елисейский дворец.
Макрон также раскритиковал решение Израиля по расширению операции в анклаве, назвав эти шаги "объявленной катастрофой" и "стремительным рывком в сторону постоянной войны".
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 июля анонсировал, что Париж официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
