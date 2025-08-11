https://ria.ru/20250811/gaza-2034607816.html
Макрон выступил с новым предложением по сектору Газа
Макрон выступил с новым предложением по сектору Газа - РИА Новости, 11.08.2025
Макрон выступил с новым предложением по сектору Газа
в мире
франция
израиль
париж
эммануэль макрон
махмуд аббас
оон
генеральная ассамблея оон
ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением запустить миссию по стабилизации сектора Газа под эгидой ООН, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс. "Французский президент предлагает "международную коалицию под мандатом ООН", с "приоритетом" для "борьбы против терроризма, стабилизации Газы, поддержки ее населения и установления мирного и стабильного правительства", - приводит цитаты агентство, ссылаясь на Елисейский дворец. Макрон также раскритиковал решение Израиля по расширению операции в анклаве, назвав эти шаги "объявленной катастрофой" и "стремительным рывком в сторону постоянной войны". Президент Франции Эммануэль Макрон 25 июля анонсировал, что Париж официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Макрон выступил с новым предложением по сектору Газа
