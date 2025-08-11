Глава МИД Испании резко высказался об оккупации Израилем Газы

Рейтинг@Mail.ru
14:58 11.08.2025
2025-08-11T14:58:00+03:00
2025-08-11T14:58:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мадрид никогда не признает одностороннюю и незаконную оккупацию Израилем сектора Газа, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Мы никогда не признаем односторонюю и незаконную аннексию сектора Газа... Эта эскалация израильской военной оккупации Газы лишь принесет новые смерти и страдания, еще больше затруднит освобождение заложников, дестабилизирует Ближний Восток", - сказал глава МИД Испании в интервью телеканалу TVE. Альбарес также утвердительно ответил на вопрос о том, рассматривает ли Испания возможность введения санкций против Израиля, отметив, что эти санкции "уже есть". "У нас есть список, испанский список, в дополнение к тому, который мы продвигали в Европейском союзе... (список - ред.) мы будем продолжать расширять", - добавил он. Ранее Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что предложила частичную приостановку участия Израиля в программе научных исследований Horizon Europe. Приостановка, в частности, касается участия созданных в Израиле организаций в мероприятиях, финансируемых в рамках программы акселерации Европейского инновационного совета (EIC Accelerator), которая предлагает поддержку малым и средним предприятиям. Для принятия предложения ЕК необходимо получить поддержку квалифицированного большинства стран ЕС.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкФлаги Испании
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Флаги Испании. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мадрид никогда не признает одностороннюю и незаконную оккупацию Израилем сектора Газа, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
"Мы никогда не признаем односторонюю и незаконную аннексию сектора Газа... Эта эскалация израильской военной оккупации Газы лишь принесет новые смерти и страдания, еще больше затруднит освобождение заложников, дестабилизирует Ближний Восток", - сказал глава МИД Испании в интервью телеканалу TVE.
Альбарес также утвердительно ответил на вопрос о том, рассматривает ли Испания возможность введения санкций против Израиля, отметив, что эти санкции "уже есть".
"У нас есть список, испанский список, в дополнение к тому, который мы продвигали в Европейском союзе... (список - ред.) мы будем продолжать расширять", - добавил он.
Ранее Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что предложила частичную приостановку участия Израиля в программе научных исследований Horizon Europe. Приостановка, в частности, касается участия созданных в Израиле организаций в мероприятиях, финансируемых в рамках программы акселерации Европейского инновационного совета (EIC Accelerator), которая предлагает поддержку малым и средним предприятиям. Для принятия предложения ЕК необходимо получить поддержку квалифицированного большинства стран ЕС.
