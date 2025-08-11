https://ria.ru/20250811/gaza-2034598601.html

Глава МИД Испании резко высказался об оккупации Израилем Газы

Глава МИД Испании резко высказался об оккупации Израилем Газы - РИА Новости, 11.08.2025

Глава МИД Испании резко высказался об оккупации Израилем Газы

Мадрид никогда не признает одностороннюю и незаконную оккупацию Израилем сектора Газа, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T14:58:00+03:00

2025-08-11T14:58:00+03:00

2025-08-11T14:58:00+03:00

в мире

израиль

испания

биньямин нетаньяху

мадрид

хосе мануэль альбарес

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_501f66cb19150305a5a5d04778e2fbaa.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мадрид никогда не признает одностороннюю и незаконную оккупацию Израилем сектора Газа, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Мы никогда не признаем односторонюю и незаконную аннексию сектора Газа... Эта эскалация израильской военной оккупации Газы лишь принесет новые смерти и страдания, еще больше затруднит освобождение заложников, дестабилизирует Ближний Восток", - сказал глава МИД Испании в интервью телеканалу TVE. Альбарес также утвердительно ответил на вопрос о том, рассматривает ли Испания возможность введения санкций против Израиля, отметив, что эти санкции "уже есть". "У нас есть список, испанский список, в дополнение к тому, который мы продвигали в Европейском союзе... (список - ред.) мы будем продолжать расширять", - добавил он. Ранее Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что предложила частичную приостановку участия Израиля в программе научных исследований Horizon Europe. Приостановка, в частности, касается участия созданных в Израиле организаций в мероприятиях, финансируемых в рамках программы акселерации Европейского инновационного совета (EIC Accelerator), которая предлагает поддержку малым и средним предприятиям. Для принятия предложения ЕК необходимо получить поддержку квалифицированного большинства стран ЕС.

https://ria.ru/20250811/ispaniya-2034592352.html

https://ria.ru/20250810/izrail-2034385441.html

израиль

испания

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, испания, биньямин нетаньяху, мадрид, хосе мануэль альбарес, еврокомиссия, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году