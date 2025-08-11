https://ria.ru/20250811/gaza-2034598601.html
Глава МИД Испании резко высказался об оккупации Израилем Газы
Глава МИД Испании резко высказался об оккупации Израилем Газы - РИА Новости, 11.08.2025
Глава МИД Испании резко высказался об оккупации Израилем Газы
Мадрид никогда не признает одностороннюю и незаконную оккупацию Израилем сектора Газа, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T14:58:00+03:00
2025-08-11T14:58:00+03:00
2025-08-11T14:58:00+03:00
в мире
израиль
испания
биньямин нетаньяху
мадрид
хосе мануэль альбарес
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_501f66cb19150305a5a5d04778e2fbaa.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мадрид никогда не признает одностороннюю и незаконную оккупацию Израилем сектора Газа, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Мы никогда не признаем односторонюю и незаконную аннексию сектора Газа... Эта эскалация израильской военной оккупации Газы лишь принесет новые смерти и страдания, еще больше затруднит освобождение заложников, дестабилизирует Ближний Восток", - сказал глава МИД Испании в интервью телеканалу TVE. Альбарес также утвердительно ответил на вопрос о том, рассматривает ли Испания возможность введения санкций против Израиля, отметив, что эти санкции "уже есть". "У нас есть список, испанский список, в дополнение к тому, который мы продвигали в Европейском союзе... (список - ред.) мы будем продолжать расширять", - добавил он. Ранее Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что предложила частичную приостановку участия Израиля в программе научных исследований Horizon Europe. Приостановка, в частности, касается участия созданных в Израиле организаций в мероприятиях, финансируемых в рамках программы акселерации Европейского инновационного совета (EIC Accelerator), которая предлагает поддержку малым и средним предприятиям. Для принятия предложения ЕК необходимо получить поддержку квалифицированного большинства стран ЕС.
https://ria.ru/20250811/ispaniya-2034592352.html
https://ria.ru/20250810/izrail-2034385441.html
израиль
испания
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_93d5075d3af69e7cc4cf43e7d4d162f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, испания, биньямин нетаньяху, мадрид, хосе мануэль альбарес, еврокомиссия, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Испания, Биньямин Нетаньяху, Мадрид, Хосе Мануэль Альбарес, Еврокомиссия, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Глава МИД Испании резко высказался об оккупации Израилем Газы
Альбарес: Испания никогда не признает оккупацию Израилем сектора Газа