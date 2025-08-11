https://ria.ru/20250811/gaza-2034562052.html

В Газе обвинили Израиль в целенаправленном убийстве журналистов

ГАЗА, 11 авг - РИА Новости. Израиль целенаправленно наносит удары по журналистам в секторе Газа, чтобы скрыть правду о происходящем, заявил РИА Новости глава информационного бюро правительства палестинского полуэксклава Исмаил ас-Савабита. Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, в результате удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС. "Это преступление подчеркивает постоянное стремление Израиля заглушить голос правды о том, что происходит в секторе Газа. Мы категорически осуждаем целенаправленное убийство журналистов", - сказал он. Исмаил ас-Савабита также призвал все международные журналистские союзы и организации осудить систематические атаки израильской армии на работников СМИ в палестинском полуэксклаве. Ранее замглавы местного профсоюза журналистов Тахсин аль-Асталь сообщил РИА Новости, что число журналистов, погибших при ударе Израиля по шатру сотрудников СМИ в Газе, возросло до шести, всего в Газе с октября 2023 года погибли 238 журналистов, более 500 пострадали. По его словам, организация обратилась в Международный уголовный суд с целью привлечь к ответственности виновных в преступлениях против прессы. По утверждениям палестинской стороны, Израиль не впервые наносит прицельные удары по журналистам в Газе. Так, в июне четверо сотрудников арабских спутниковых телеканалов погибли в результате удара по их палатке на территории Баптистской больницы в городе Газа. Как заявил РИА Новости Тахсин аль-Асталь, по шатру сотрудников СМИ был нанесен прицельный удар. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

