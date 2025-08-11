https://ria.ru/20250811/gaza-2034562052.html
В Газе обвинили Израиль в целенаправленном убийстве журналистов
В Газе обвинили Израиль в целенаправленном убийстве журналистов - РИА Новости, 11.08.2025
В Газе обвинили Израиль в целенаправленном убийстве журналистов
Израиль целенаправленно наносит удары по журналистам в секторе Газа, чтобы скрыть правду о происходящем, заявил РИА Новости глава информационного бюро... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T12:44:00+03:00
2025-08-11T12:44:00+03:00
2025-08-11T12:44:00+03:00
в мире
израиль
хамас
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017702296_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_c3fb87036191feada00f9cdc4629c070.jpg
ГАЗА, 11 авг - РИА Новости. Израиль целенаправленно наносит удары по журналистам в секторе Газа, чтобы скрыть правду о происходящем, заявил РИА Новости глава информационного бюро правительства палестинского полуэксклава Исмаил ас-Савабита. Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, в результате удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС. "Это преступление подчеркивает постоянное стремление Израиля заглушить голос правды о том, что происходит в секторе Газа. Мы категорически осуждаем целенаправленное убийство журналистов", - сказал он. Исмаил ас-Савабита также призвал все международные журналистские союзы и организации осудить систематические атаки израильской армии на работников СМИ в палестинском полуэксклаве. Ранее замглавы местного профсоюза журналистов Тахсин аль-Асталь сообщил РИА Новости, что число журналистов, погибших при ударе Израиля по шатру сотрудников СМИ в Газе, возросло до шести, всего в Газе с октября 2023 года погибли 238 журналистов, более 500 пострадали. По его словам, организация обратилась в Международный уголовный суд с целью привлечь к ответственности виновных в преступлениях против прессы. По утверждениям палестинской стороны, Израиль не впервые наносит прицельные удары по журналистам в Газе. Так, в июне четверо сотрудников арабских спутниковых телеканалов погибли в результате удара по их палатке на территории Баптистской больницы в городе Газа. Как заявил РИА Новости Тахсин аль-Асталь, по шатру сотрудников СМИ был нанесен прицельный удар. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
https://ria.ru/20250811/gaza-2034485208.html
https://ria.ru/20250810/izrail-2034385441.html
https://ria.ru/20250811/netanjahu-2034494036.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017702296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad2d159927bb0613ede268f958b4427c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Газе обвинили Израиль в целенаправленном убийстве журналистов
Ас-Савабита: Израиль намеренно наносит удары по журналистам, чтобы скрыть правду
ГАЗА, 11 авг - РИА Новости. Израиль целенаправленно наносит удары по журналистам в секторе Газа, чтобы скрыть правду о происходящем, заявил РИА Новости глава информационного бюро правительства палестинского полуэксклава Исмаил ас-Савабита.
Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, в результате удара Израиля
по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС
.
"Это преступление подчеркивает постоянное стремление Израиля заглушить голос правды о том, что происходит в секторе Газа. Мы категорически осуждаем целенаправленное убийство журналистов", - сказал он.
Исмаил ас-Савабита также призвал все международные журналистские союзы и организации осудить систематические атаки израильской армии на работников СМИ в палестинском полуэксклаве.
Ранее замглавы местного профсоюза журналистов Тахсин аль-Асталь сообщил РИА Новости, что число журналистов, погибших при ударе Израиля по шатру сотрудников СМИ в Газе, возросло до шести, всего в Газе с октября 2023 года погибли 238 журналистов, более 500 пострадали. По его словам, организация обратилась в Международный уголовный суд
с целью привлечь к ответственности виновных в преступлениях против прессы.
По утверждениям палестинской стороны, Израиль не впервые наносит прицельные удары по журналистам в Газе. Так, в июне четверо сотрудников арабских спутниковых телеканалов погибли в результате удара по их палатке на территории Баптистской больницы в городе Газа. Как заявил РИА Новости Тахсин аль-Асталь, по шатру сотрудников СМИ был нанесен прицельный удар.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.