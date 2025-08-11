Рейтинг@Mail.ru
В Газе обвинили Израиль в целенаправленном убийстве журналистов - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/gaza-2034562052.html
В Газе обвинили Израиль в целенаправленном убийстве журналистов
В Газе обвинили Израиль в целенаправленном убийстве журналистов - РИА Новости, 11.08.2025
В Газе обвинили Израиль в целенаправленном убийстве журналистов
Израиль целенаправленно наносит удары по журналистам в секторе Газа, чтобы скрыть правду о происходящем, заявил РИА Новости глава информационного бюро... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T12:44:00+03:00
2025-08-11T12:44:00+03:00
в мире
израиль
хамас
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017702296_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_c3fb87036191feada00f9cdc4629c070.jpg
ГАЗА, 11 авг - РИА Новости. Израиль целенаправленно наносит удары по журналистам в секторе Газа, чтобы скрыть правду о происходящем, заявил РИА Новости глава информационного бюро правительства палестинского полуэксклава Исмаил ас-Савабита. Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, в результате удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС. "Это преступление подчеркивает постоянное стремление Израиля заглушить голос правды о том, что происходит в секторе Газа. Мы категорически осуждаем целенаправленное убийство журналистов", - сказал он. Исмаил ас-Савабита также призвал все международные журналистские союзы и организации осудить систематические атаки израильской армии на работников СМИ в палестинском полуэксклаве. Ранее замглавы местного профсоюза журналистов Тахсин аль-Асталь сообщил РИА Новости, что число журналистов, погибших при ударе Израиля по шатру сотрудников СМИ в Газе, возросло до шести, всего в Газе с октября 2023 года погибли 238 журналистов, более 500 пострадали. По его словам, организация обратилась в Международный уголовный суд с целью привлечь к ответственности виновных в преступлениях против прессы. По утверждениям палестинской стороны, Израиль не впервые наносит прицельные удары по журналистам в Газе. Так, в июне четверо сотрудников арабских спутниковых телеканалов погибли в результате удара по их палатке на территории Баптистской больницы в городе Газа. Как заявил РИА Новости Тахсин аль-Асталь, по шатру сотрудников СМИ был нанесен прицельный удар. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
https://ria.ru/20250811/gaza-2034485208.html
https://ria.ru/20250810/izrail-2034385441.html
https://ria.ru/20250811/netanjahu-2034494036.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017702296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad2d159927bb0613ede268f958b4427c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Газе обвинили Израиль в целенаправленном убийстве журналистов

Ас-Савабита: Израиль намеренно наносит удары по журналистам, чтобы скрыть правду

© AP Photo / Jehad AlshrafiСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГАЗА, 11 авг - РИА Новости. Израиль целенаправленно наносит удары по журналистам в секторе Газа, чтобы скрыть правду о происходящем, заявил РИА Новости глава информационного бюро правительства палестинского полуэксклава Исмаил ас-Савабита.
Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, в результате удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС.
Экоактивистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Тунберг заявила о новой попытке прорвать блокаду сектора Газа
Вчера, 00:26
"Это преступление подчеркивает постоянное стремление Израиля заглушить голос правды о том, что происходит в секторе Газа. Мы категорически осуждаем целенаправленное убийство журналистов", - сказал он.
Исмаил ас-Савабита также призвал все международные журналистские союзы и организации осудить систематические атаки израильской армии на работников СМИ в палестинском полуэксклаве.
Ранее замглавы местного профсоюза журналистов Тахсин аль-Асталь сообщил РИА Новости, что число журналистов, погибших при ударе Израиля по шатру сотрудников СМИ в Газе, возросло до шести, всего в Газе с октября 2023 года погибли 238 журналистов, более 500 пострадали. По его словам, организация обратилась в Международный уголовный суд с целью привлечь к ответственности виновных в преступлениях против прессы.
Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве и других израильских городах на фоне решения премьера Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Тысячи израильтян вышли на протест из-за планов по оккупации Газы
10 августа, 02:24
По утверждениям палестинской стороны, Израиль не впервые наносит прицельные удары по журналистам в Газе. Так, в июне четверо сотрудников арабских спутниковых телеканалов погибли в результате удара по их палатке на территории Баптистской больницы в городе Газа. Как заявил РИА Новости Тахсин аль-Асталь, по шатру сотрудников СМИ был нанесен прицельный удар.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Нетаньяху обсудил с Трампом планы по взятию под контроль Газы
Вчера, 03:43
 
В миреИзраильХАМАСМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала