https://ria.ru/20250811/gaza-2034485208.html

Тунберг заявила о новой попытке прорвать блокаду сектора Газа

Тунберг заявила о новой попытке прорвать блокаду сектора Газа - РИА Новости, 11.08.2025

Тунберг заявила о новой попытке прорвать блокаду сектора Газа

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что предпримет новую попытку прорвать блокаду сектора Газа в конце августа, на этот раз с задействованием... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T00:26:00+03:00

2025-08-11T00:26:00+03:00

2025-08-11T04:08:00+03:00

в мире

россия

египет

израиль

грета тунберг

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021823666_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_aa24a766299fee763f069daf58b2e6bb.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что предпримет новую попытку прорвать блокаду сектора Газа в конце августа, на этот раз с задействованием нескольких десятков судов. "Тридцать первого августа мы начнем самую масштабную попытку прорвать незаконную израильскую блокаду сектора Газа с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании", - написала Тунберг в соцсети Instagram* (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская). Активистка добавила, что также работает над организацией одновременных демонстраций в поддержку палестинцев в 44 странах. В июне парусное судно "Мадлен", на котором находилась Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в полуэксклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. В числе пассажиров судна "Мадлен", которое двигалось в сторону сектора Газа, также была французский евродепутат Рима Хассан. Позднее активистов депортировали в свои страны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250610/tramp-2021915179.html

https://ria.ru/20250610/tunberg-2022054513.html

россия

египет

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, египет, израиль, грета тунберг, facebook