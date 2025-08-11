Рейтинг@Mail.ru
Тунберг заявила о новой попытке прорвать блокаду сектора Газа
00:26 11.08.2025 (обновлено: 04:08 11.08.2025)
Тунберг заявила о новой попытке прорвать блокаду сектора Газа
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что предпримет новую попытку прорвать блокаду сектора Газа в конце августа, на этот раз с задействованием нескольких десятков судов. "Тридцать первого августа мы начнем самую масштабную попытку прорвать незаконную израильскую блокаду сектора Газа с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании", - написала Тунберг в соцсети Instagram* (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская). Активистка добавила, что также работает над организацией одновременных демонстраций в поддержку палестинцев в 44 странах. В июне парусное судно "Мадлен", на котором находилась Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в полуэксклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. В числе пассажиров судна "Мадлен", которое двигалось в сторону сектора Газа, также была французский евродепутат Рима Хассан. Позднее активистов депортировали в свои страны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Тунберг заявила о новой попытке прорвать блокаду сектора Газа

© Фото : Israel Foreign MinistryЭкоактивистка Грета Тунберг на борту судна "Мадлен"
Экоактивистка Грета Тунберг на борту судна "Мадлен". Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что предпримет новую попытку прорвать блокаду сектора Газа в конце августа, на этот раз с задействованием нескольких десятков судов.
"Тридцать первого августа мы начнем самую масштабную попытку прорвать незаконную израильскую блокаду сектора Газа с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании", - написала Тунберг в соцсети Instagram* (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).
Активистка добавила, что также работает над организацией одновременных демонстраций в поддержку палестинцев в 44 странах.
В июне парусное судно "Мадлен", на котором находилась Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в полуэксклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. В числе пассажиров судна "Мадлен", которое двигалось в сторону сектора Газа, также была французский евродепутат Рима Хассан. Позднее активистов депортировали в свои страны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
