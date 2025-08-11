ФСБ раскрыла подробности убийства Саркисяна

Рейтинг@Mail.ru
08:18 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Теракт в феврале нынешнего года в Москве, в результате которого погиб глава добровольческого батальона "Арбат" Армен Саркисян, совершил смертник, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.Спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, сообщили в ФСБ."С начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще прибегают к сценарию проведения диверсий, в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью. В качестве примера можно привести теракт в ЖК "Алые паруса" города Москвы, в городах Ставрополе и Луганске, в ходе которых погибли три гражданина Российской Федерации, действовавших под кураторством украинских спецслужб", - сказал оперативник ФСБ на видео, обнародованном ФСБ.
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Теракт в феврале нынешнего года в Москве, в результате которого погиб глава добровольческого батальона "Арбат" Армен Саркисян, совершил смертник, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
Спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, сообщили в ФСБ.
"С начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще прибегают к сценарию проведения диверсий, в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью. В качестве примера можно привести теракт в ЖК "Алые паруса" города Москвы, в городах Ставрополе и Луганске, в ходе которых погибли три гражданина Российской Федерации, действовавших под кураторством украинских спецслужб", - сказал оперативник ФСБ на видео, обнародованном ФСБ.
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 1 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Украина привлекла пять пенсионерок для убийств российских военных
07:56
 
МоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияВзрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
 
 
