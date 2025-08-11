https://ria.ru/20250811/fsb-2034508445.html

ФСБ раскрыла подробности убийства Саркисяна

ФСБ раскрыла подробности убийства Саркисяна - РИА Новости, 11.08.2025

ФСБ раскрыла подробности убийства Саркисяна

Теракт в феврале нынешнего года в Москве, в результате которого погиб глава добровольческого батальона "Арбат" Армен Саркисян, совершил смертник, сообщил... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T08:18:00+03:00

2025-08-11T08:18:00+03:00

2025-08-11T08:51:00+03:00

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

взрыв в жк "алые паруса" в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034511365_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3c076824c460c1afd3a29f6cf07d85e.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Теракт в феврале нынешнего года в Москве, в результате которого погиб глава добровольческого батальона "Арбат" Армен Саркисян, совершил смертник, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.Спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, сообщили в ФСБ."С начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще прибегают к сценарию проведения диверсий, в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью. В качестве примера можно привести теракт в ЖК "Алые паруса" города Москвы, в городах Ставрополе и Луганске, в ходе которых погибли три гражданина Российской Федерации, действовавших под кураторством украинских спецслужб", - сказал оперативник ФСБ на видео, обнародованном ФСБ.

https://ria.ru/20250811/pensionerki-2034506400.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры теракта в ЖК "Алые паруса": подрыв устроил смертник Теракт в феврале в Москве, в результате которого погиб глава добровольческого батальона "Арбат" Армен Саркисян, совершил смертник, сообщили в ФСБ, показав видео 2025-08-11T08:18 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, взрыв в жк "алые паруса" в москве