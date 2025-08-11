https://ria.ru/20250811/fsb-2034508445.html
ФСБ раскрыла подробности убийства Саркисяна
Теракт в феврале нынешнего года в Москве, в результате которого погиб глава добровольческого батальона "Арбат" Армен Саркисян, совершил смертник, сообщил... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T08:18:00+03:00
2025-08-11T08:18:00+03:00
2025-08-11T08:51:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Теракт в феврале нынешнего года в Москве, в результате которого погиб глава добровольческого батальона "Арбат" Армен Саркисян, совершил смертник, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.Спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, сообщили в ФСБ."С начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще прибегают к сценарию проведения диверсий, в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью. В качестве примера можно привести теракт в ЖК "Алые паруса" города Москвы, в городах Ставрополе и Луганске, в ходе которых погибли три гражданина Российской Федерации, действовавших под кураторством украинских спецслужб", - сказал оперативник ФСБ на видео, обнародованном ФСБ.
москва
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034511365_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3270341abf805fd3c46905ec83144930.jpg
Кадры теракта в ЖК "Алые паруса": подрыв устроил смертник
Теракт в феврале в Москве, в результате которого погиб глава добровольческого батальона "Арбат" Армен Саркисян, совершил смертник, сообщили в ФСБ, показав видео
