ФСБ обратилась к родственникам пожилых россиян

ФСБ обратилась к родственникам пожилых россиян

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ обратилась к родственникам пожилых россиян с просьбой помочь защитить их от вовлечения в терроризм, пояснив, что силовики никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры на тему перевода и передачи денег. Спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, сообщила ФСБ России. По информации ФСБ, сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом похитили денежные средства у пяти россиян-пенсионерок, а затем психологическим давлением привлекли их для убийств российских военных с помощью бомб, закамуфлированных под бытовые предметы. "ФСБ России обращает внимание родственников пожилых, особенно одиноких людей и родителей несовершеннолетних на необходимость проведения с ними разъяснительной работы для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность", - говорится в сообщении российской спецслужбы. Чтобы избежать провокаций со стороны злоумышленников в интернете, ФСБ призвала российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами. "Сотрудники специальных служб, правоохранительных органов, работники государственных и муниципальных органов власти и кредитно-финансовых организаций Российской Федерации никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры с требованиями и предложениями перевода денежных средств на так называемые безопасные счета, а также передачи их курьерам или иным лицам", - подчеркнули в ФСБ.

